BTS da un spoiler de “Life goes on” en unboxing sorpresa del álbum BE

BTS parece estar tan emocionado como ARMY por el lanzamiento de su siguiente álbum BE. A menos de una semana del estreno, los idols no resistieron a soltar un breve spoiler sobre cómo sonaría su nueva canción “Life goes on”.

La boyband surcoreana prepara su regreso musical programado para el próximo 20 de octubre. Este disco es especial porque fue planeado durante la cuarentena y cada uno de sus siete integrantes ha estado plenamente involucrado en el desarrollo creativo. ARMY también ha tenido vistazos de su trabajo con los ‘lives’ de BANGTANTV en YouTube.

En esta ocasión; RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se reunieron para hacer un unboxing de la versión física de BE. Los integrantes mostraron a lo lejos algunas de las inclusiones, como el booklet con las letras que viene en formato poster.

Mientras jugaban con los elementos, tararearon lo que parece ser el estribillo de su nueva canción.

BTS lanza spoiler de "Life goes on". Foto: captura

Por otro lado, parece que en este álbum físico ya no será necesario el clásico “intercambio de photocards (pcs)” pues estos ya no serán incluidos al azar. Cada disco viene con photocards y postcards de todos los integrantes de BTS.

Precisamente, entre las siete cards preparadas para BE se encuentra la reproducción del lienzo que Suga pintó en mayo, trabajo que recibió el nombre de Morning por parte de su creador.

Suga sostiene postcard del álbum BE. Foto: captura

Suga pinta un lienzo en tonos azules. Foto: captura

Puedes ver el unboxing completo en los casi siete minutos de transmisión de BANGTAN TV que figura a continuación.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.