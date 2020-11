Incrementando las expectativas del público por el lanzamiento True beauty, tvN compartió un video del detrás de cámaras de la sesión fotográfica con los protagonistas Moon Ga Young, Cha Eun Woo, Park Yoo Na y Hwang In Yeob.

El 12 de noviembre, el canal que emitirá todos los capítulos del drama, inspirado en uno de los webtoon más populares del mismo nombre.

En este primer detrás de cámaras de True beauty, Moon Ga Young, Cha Eun Woo y Hwang In Yeob mostraron a la audiencia su lado más íntimo y confesaron diversos puntos sobre sus personajes y la trama de la serie.

Los actores del K-drama fueron consultados sobre cómo desarrollaron sus personajes y cuáles fueron sus mejores escenas.

¿Cómo prepararon sus personajes?

Moon Ga Young: Me tomó tiempo adaptarme al maquillaje de la verdadera Lim Jugyeong. No puedo dar tantos detalles, pero sí habrá mucho de la secuencia del webtoon.

Cha Eun Woo: Tuve que entrenar mucho, sobre todo para las escenas de baloncesto, practiqué mucho para hacer tiros geniales. Conversé varias veces con el director para poder hacer bien mi papel de Suho

Hwang In Yeob: Realmente estuve trabajando duro para completar mi personaje.

¿Cuáles son sus impresiones de la sesión fotográfica para los pósters oficiales?

Cha Eun Woo: Jugyeong se lleva las miradas porque es una foto divertida, contiene la escena del drama, sobre cómo se convierte en una diosa.

Moon Ga Young: Es un concepto brillante, las fotografías de los carteles. Fue un ambiente suave y cálido.

Hwang In Yeob: Me agradó el estilo bling-bling de Seojun. Me sentí muy bien. El ambiente del set también fue agradable, así que estoy muy feliz de trabajar en el rodaje.

¿Cuáles fueron las mejores escenas?

Moon Ga Young: De hecho, cuando tengo sobre el rostro el maquillaje de Jugyeong. Fue lo más memorable.

Cha Eun Woo: Cuando descubre el secreto de Jugyeong y lo convierte en su pasatiempo favorito.

Hwang In Yeob: Cuando Seojun se acerca a Jugyeong ya no como amigo, sino como un chico.

¿Puedes compartir algún consejo de maquillaje?

No suelo usar maquillaje y si lo hago los tonos piel son mis favoritos.

¿Qué envidias de Lee Suho?

Cha Eun Woo: Suho es bueno visualmente y muy centrado en la parte emocional. Además, es genial porque es un buen amigo guardando secretos. A mí tampoco me costaría ser leal como él.

Tráiler y fecha estreno de True beauty

La fecha de estreno de True beauty será el 9 de diciembre, una vez finalice el drama Tale of the nine tailed, cuya emisión es actualmente todos los miércoles y jueves.

A continuación, te dejamos el video del primer tráiler oficial del drama coreano.

