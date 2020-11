Tale of the nine tailed: confirman spin-off con Kim Bum y Kim Yong Ji

Tal como se voceaba en redes sociales, tvN seguirá apostando por los ‘zorros de nueve colas’. La cadena televisiva confirmó el 12 de noviembre que “muy pronto” estrenará un spin-off de Tale of the nine tailed, drama coreano en emisión que protagoniza Lee Dong Wook y Jo Bo Ah.

Aunque la historia del gumiho Lee Yeon por proteger a su amada Nam Ji Ah y su lucha con el maquiavélico Imoogi termina el último jueves del mes, los fans se quedarán acompañados por otros dos carismáticos personajes de la serie.

Kim Bum, que interpreta a Lee Rang (medio hermano de Lee Yeon), y Kim Yong Ji, quien le da vida a la ‘gumiho de Rusia’ Ki Yu Ri saludaron al público en este video promocional de ‘Tale of the nine tailed: An unfinished story’.

A diferencia de su predecesora, los capítulos del spin-off serán emitidos en plataformas web de tvN y la app de KT Seezn. Aunque todavía no hay fecha de estreno, la producción adelantó que los episodios se podrán ver cada miércoles a partir de las 10.30 p. m. (KST).

Lee Rang y Ki Yu Ri

De acuerdo a lo contado en Tale of the nine tailed, Lee Rang encontró a Yu Ri en un zoológico de Rusia y la rescató. Ella era maltratada físicamente en ese lugar, por ello desarrolló una lealtad inquebrantable con su salvador.

Kim Bum y Kim Yong Ji mostraron gran química en pantalla, lo que explica la emoción de los fans del drama por ver más interacciones entre ambos. Hay mucha curiosidad por el rumbo que tomará el spin off y cómo narrará visualmente las aventuras de estos dos personajes.

