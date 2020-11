Start up: el mensaje tras la carta que Bae Suzy revela en el capítulo 8

El K-drama del momento, Start up, culminó la primera mitad de la historia con el capítulo 8, emisión que cerró con una escena que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos: Seo Dal Mi comienza a cuestionar la identidad de Nam Do Sam.

A lo largo de la trasmisión desde el estreno el 17 de octubre, la protagonista a cargo de la actriz Bae Suzy ha mostrado su química con el personaje masculino principal interpretado por Nam Joo Hyuk.

Sin embargo, parte de ello es atribuible a que le hicieron creer que es su primer amor, a quien esperó durante los últimos 15 años de su vida desde la última vez que compartieron cartas, su único medio de comunicación.

Suzy y Nam Joo Hyuk en escena del drama Start-up. Foto: tvN

Los fans que han seguido la serie saben la mentira escondida detrás de la situación. Solicitado por la abuela de Dal Mi, el joven Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho) escribió las misivas a nombre de un Nam Do Sam que ninguno conocía, para que la adolescente pudiera contar con un amigo, aunque falso, que le ayude a sobrellevar su cruda realidad.

Seo Dal Mi, 15 años atrás. Foto: tvN

Hann Ji Pyeong, 15 años atrás. Foto: tvN

Regresando al tiempo presente, los tres personajes adultos se involucran en un triángulo amoroso que aún no es percibido por todos los implicados. Si bien el sentir de Dal Mi por el hombre a quien cree su primer amor parecen fortalecerse y es correspondida, Ji Pyeong recién asume su efecto romántico.

Escena con Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho). Foto: tvN

Con las próximas emisiones, el drama de tvN y Netflix comienza la segunda mitad donde será expuesta la verdad. Para los espectadores que pertenecen al sonado ‘team Han Ji Pyeong’, es decir, quienes desean que esta figura y la protagonista sean pareja, podría ser el reinicio de su historia inconclusa.

Mientras se esperan los capítulos 9 y 10, compartimos un elemento que pasó desapercibido para el público de habla no coreana, pero que cobró gran significado luego de ser difundido en distintos idiomas gracias a la traducción al inglés realizada por un K-netizen local anónimo.

Hablamos de la carta que Dal Mi atesora como un recuerdo del falso Do Sam, y que usa en la última escena del capítulo 8 para comparar la letra con un reciente escrito de Ji Pyeong.

Escena del capítulo 8 de Start up. Foto: tvN

"He vivido la misma rutina todos los días hasta ahora. Despertarme por la mañana, ir a la escuela, escuchar una lección y, cuando es el momento, volver a casa siguiendo como una rueda. Pero porque tú estás aquí, en estos días míos, mi día a día está cambiando.

Pienso en ti, te espero, pienso en tu día, siento que mis días recientemente están llenos de ti. Aunque es simple, estas rutinas me dan alegría. Estoy feliz cuando te espero porque me siento emocionado, y estoy feliz cuando recibo tus cartas porque me siento satisfecho y, cuando te envío cartas, te imagino recibiendo las mías con una sonrisa y me hace dichoso.

Quiero agradecerte por permitirme tener estos días llenos de amor. No sé si podremos ser felices así para siempre, pero si te quedas conmigo y siempre estás conmigo así, creo que podría ser posible.

De Do Sam".

Escena final del capítulo 8 de Start up. Foto: tvN

