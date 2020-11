Falta menos de un mes y tvN liberó nuevas imágenes de los actores principales del K-drama True beauty, donde lucen similares a sus personajes en el popular webtoon que inspiró esta nueva producción que será estrenada en diciembre de este año.

En el póster principal del drama se puede ver a los actores Moon Ga Young, Cha Eun Woo y Hwang In Yeob en lo que sería su aula de clases, luciendo sus trajes de instituto.

Los actores que darán vida a Lee Suho (interpretado por el idol de ASTRO) y Han Seojoon posan a los laterales de Lim Jugyeong, quien sostiene un espejo y en el reflejo se puede ver su verdadero rostro.

Póster oficial del K-drama True Beauty. Foto tvN

Asimismo, el 10 de noviembre, tvN compartió desde su cuenta de Instagram tres fotografías adicionales de Moon Ga Young sin maquillaje y con su uniforme de instituto.

Estas son las imágenes de la actriz surcoreana dando vida a Lim Jugyeong de True beauty.

Moon Ga Young interpretando su personaje Lim Jugyeong de True Beauty. Foto tvN

True beauty, drama inspirado en el webtoon de ‘Diosa del maquillaje’, contará la historia de Jugyeong, una joven que tiene problemas de confianza debido a su problema en la piel del rostro.

Estas inseguridades desaparecen cuando la joven empieza a poner en práctica todo lo que aprendió de los youtubers de belleza.

Ocultando su verdadero rostro con maquillaje, Jugyeong llegará a la vida de dos jóvenes (Suho y Seojoon) que se enamoraran de ella. Solo que uno de ellos conoce su verdadero rostro.

True beauty con Moon Ga Young, Cha Eun Woo y Hwang In Yeob tendrá como fecha de estreno los miércoles y jueves empezando desde el próximo 2 de diciembre, una vez concluido el drama Tale of the nine tailed.

