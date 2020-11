View this post on Instagram

- '물음표' 하나 남기고 떠난 어제. 모두 심쿵하셨나요? 전 어제 일찍 자버렸잖아요... 얼른 오늘 오라고😆 . 여러분 소중히 담겨있는 #송중기 배우의 깜짝 메시지 보시구 알차게 행복한 하루 보내세요🙏🏻🧡 " 잘 지내고 계시죠? ^^ 저도 "빈센조" 촬영 잘 하고 있어요!! 기온 점점 떨어지는데... 감기 조심하시구요... 추운 겨울 행복하게 보내시길 바랄게요!! 감사해요... 그리고 사랑합니다 ^_^ 중기 드림♡ - How are you all doing? ^^ I'm currently filming the drama "Vincenzo". It's getting colder these days. Take care not to catch a cold. I wish you have a warm and happy winter days. Thank you... and I love you ^_^ From. JOONG KI " . 그리고... 한가지 더! 하이스토리 디앤씨 '네이버 포스트'를 오픈했습니다! 짝짝짝! 예쁜사진 크게 보러오세요〰️ - #송중기 #SONGJOONGKI #하이스토리디앤씨 #historydnc #아무튼송중기 #🎁