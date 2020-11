El gráfico 24Hits de MelOn, la plataforma musical coreana más importante, clasifica cuáles son las canciones digitales más populares en tiempo real al considerar el 40% de streaming y el 60% de descargas de los titles durante las últimas 24 horas.

A lo largo del ránking diario, la presencia de trabajos originales de BTS, BLACKPINK y otros idols es notoria, pero también destacan los OST de K-dramas, elementos que se han convertido en pieza fundamental en la construcción de las historias.

A continuación, presentamos cuáles son los temas que cuentan con el mayor respaldo de los usuarios de MelOn, conforme a los datos del listado en tiempo real.

“Your shampoo scent in the flowers”, de Be melodramatic

Interpretada por Jang Beom Jun, “Your shampoo scent in the flowers”, la tercera canción OST del drama Be melodramatic, fue lanzada el 23 de agosto del 2019.

“Aloha”, de Hospital playlist

Además de personificar a una de las figuras principales en Hospital playlist, el actor Jo Jung Suk cantó la tercera parte del OST del drama. Dicho tema, titulado “Aloha”, fue publicado el 27 de marzo del 2020.

“Every day, every moment”, de Should we kiss first

“Every day, every moment” fue lanzada el 20 de marzo del 2018. Fue interpretada por Paul Kim y figuró como el tercer título del OST de Shoul we kiss first.

“I give you my heart”, de Crash landing on you

“I give you my heart”, fue interpretada por IU y constituyó la parte número 11 del drama de Hyun Bin y Son Ye Jin, Crash landing on you. Este tema fue publicado el 15 de febrero del 2020.

“I knew I love”, de Hospital playlist

Originalmente, "I knew I love” fue lanzada en 2006 por Shin Hyo Beom, pero Hospital playlist presentó una nueva versión interpretada por la estrella femenina del drama Jeon Mi Do.

El tema renovado fue publicado el 22 de mayo del 2020 como parte 11 del OST. Poco después obtuvo el primer lugar en las listas en tiempo real de Genie, Bugs y Soribada. Además, alcanzó el número 1 en MelOn, donde ha continuado su racha de éxito desde entonces.

“Start over”, de Itaewon class

“Start over” se estrenó el 1 de febrero del 2020 y figuró como el segundo tema OST de Itaewon class, drama protagonizado por Park Seo Joon. La canción fue interpretada por el solista Gaho.

“Confession is not flashy”, de Hospital playlist

Finalmente, tenemos a la cuarta canción OST de Hospital playlist, el drama calificado como el mejor del 2020 por los expertos.

“Confession is not flashy”, interpretada por Kyuhyun de SUPER JUNIOR, fue publicada el último 3 de abril.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.