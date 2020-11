La traición de Lee Rang a Lee Yeon es uno de los momentos que se verán en el episodio 11 de Tale of the nine tailed o La historial del de nueve colas, durante su estreno de nuevos capítulos esta semana.

Capturas del capítulo 10 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Luego de que Lee Dong Wook demostrara todo lo que está dispuesto a hacer por su hermano, Kim Bum sigue desconfiando de él y nuevamente se verán envueltos en una pelea, donde el Imoogi es el mayor beneficiado.

Tráiler del episodio 11 de Tale of the nine tailed

Traducción al español del episodio

Imoogi : Tu mujer y la vida de sus padres. Tengo el poder sobre todos ellos.

: Tu mujer y la vida de sus padres. Tengo el poder sobre todos ellos. Lee Dong Wook : ¿Hay alguna forma de sacar lo que hay dentro del cuerpo de Ji A?

: ¿Hay alguna forma de sacar lo que hay dentro del cuerpo de Ji A? Jo Bo Ah : Estoy un poco asustada.

: Estoy un poco asustada. Kim Bum : Quiero matarlo ¿Qué soy para ti?

: Quiero matarlo ¿Qué soy para ti? Imoogi : Te abandonaron de nuevo.

: Te abandonaron de nuevo. Kim Bum: Quiero vivir. Entonces, ¿qué tal si me ayudas y mueres?

Lee Dong Wook: Voy a poner fin a esta lucha agotadora.

Horario de transmisión de La historia del de nueve colas

Cada episodio nuevo se estrena los miércoles y jueves a las 10.30 p. m. (KST). Por ello, te recomendamos revisar a qué hora se estrenará un nuevo capítulo del K-drama, según la diferencia horaria de tu país.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Perú : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Indonesia : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Colombia : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Tailandia : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en México : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Filipinas : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Chile : 10.30 a. m.

: 10.30 a. m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Malasia : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Argentina : 10.30 a.m.

: 10.30 a.m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Estados Unidos : 10.30 a. m.

: 10.30 a. m. Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en España: 3.30 p. m.

¿Dónde ver los capítulos 11 y 12 de Tale of the nine tailed con sub español?

El único portal oficial para la transmisión del K-drama La historia del de nueve colas es Viki. Esta plataforma subtitula en diversos idiomas, incluido el español, dramas, películas, documentales y programas de variedad asiáticas.

Ver Tale of nine tailed gratis en Viki. Foto: Captura web de Viki

Ver gratis Tale of the nine tailed

Viki ofrece ver gratis Tale of the nine tailed desde su web oficial AQUÍ, pero únicamente los capítulos 1 y 2, mientras que los demás se podrán ver registrándote como usuario.

Al registrarse podrás tener acceso a todo su contenido por siete días, posterior a este periodo de prueba deberá elegir la tarifa que mejor se acomode a su bolsillo o cancelar su cuenta.

Se recomienda evitar ver Tale of the nine tailed desde links compartidos en redes sociales de portales ilegales porque estaría exponiendo a su servidor a agentes maliciosos.

Ver Tale of the nine tailed en Viki gratis. Foto: web site Viki

