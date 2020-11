Kpop: Hyeme, ex BlackSwan, tomará acciones legales tras acusación de fraude

La exmiembro del nuevo grupo K-pop Blackswan, Hyeme, emprenderá acciones legales contra la persona que la demandó, al acusarla de fraude millonario. Su antigua agencia DR Music comunicó, el 10 de noviembre, que procederá por la vía judicial por “intimidación, acoso sexual y difamación debido a la difusión de información falsa maliciosa."

¿Qué pasó con Hyeme, ex BlackSwan?

El 9 de noviembre, Dispatch reportó que un sujeto llamado ‘A’ presentó el 26 de octubre una denuncia penal contra la famosa coreana bajo la incriminación de estafa, por un monto que bordea los 50 millones de wones (44.800 dólares aproximadamente).

Según el informe, que toma declaraciones y supuestas pruebas del demandante, en abril del 2019 Hyeme solicitó a ‘A’ un préstamo de 5 millones de wones (4.500 dólares), luego de mencionar un problema familiar que enfrentaba. Ellos se habían conocido en diciembre del 2018 por redes sociales e intercambiaron mensajes en Instagram antes de un primer encuentro en persona.

Posterior al pedido, y siguiendo la explicación, la ahora exidol requirió más apoyo monetario, al incluir dinero que habría usado para vivir en un officetel (apartamento similar a un estudio) en lugar del dormitorio común con sus compañeras.

Conforme a Soompi, ‘A’ asegura que "gastó alrededor de 50 millones de wones en Hyeme, monto que comprende el préstamo de 5 millones de wones, el depósito y el alquiler mensual de su officetel, gastos de manutención y compras con una tarjeta de crédito que proporcionó”. El hombre aclaró que no salió con la acusada y que nunca tuvieron una relación física.

El informe de Dispatch indica, más adelante, que Hyeme había usado el dinero para cubrir gastos de entretenimiento.

Además, refiere que en mayo de este año ‘A’ solicitó la devolución de los 5 millones de wones y ella confirmó que los regresaría. Sin embargo, al no concretarse el pago, dos meses después se acercó al departamento y le pidió que se mudara del recinto y terminara de pagar el alquiler.

De manera posterior, Hyeme desalojó el lugar, cambió de número y no volvió a comunicarse con ‘A’, según el medio coreano.

La respuesta de Hyeme

DR Music emitió un comunicado oficial con citas directas de la artista, al día siguiente del reporte de Dispatch.

Como se señaló al inicio, Hyeme demandará a ‘A’ por intimidación, acoso sexual y difamación. Asimismo, Soompi refiere que DR “emprenderá todas las acciones legales posibles contra ‘A’ y el medio de comunicación que primero publicó el informe por obstrucción de negocios y difamación, y para una corrección de la noticia".

La agencia afirma que asignó a su asesor legal para que vea el proceso, pese a que la exidol ya no pertenece a sus filas, y describió el impacto negativo que obtuvo el grupo rookie Blackswan.

“Estamos muy desconcertados por el caso inesperado de la demanda por fraude. Lamentamos mucho la controversia no intencionada. Después de consultar con Hyeme, descubrimos que los hechos estaban distorsionados en el primer informe y había muchas partes que eran extremadamente exageradas”, agregó.

Por su parte, Kim Hye Me aclaró que no conoció a ‘A’ por redes sociales, sino cuando ella era trasmisora en AfreecaTV (sitio similar a Twitch) y él la había apoyado con bastantes donaciones monetarias voluntarias, conocidas como “globos estrella”.

A continuación, citamos la traducción completa de las subsiguientes palabras de Hyeme, compartidas desde Soompi.

“Me encontré con él por gratitud, sin otro significado. Sin embargo, vino a la oficina donde me quedaba y me dijo, mientras bebía alcohol, que quería ser mi novio y me hizo peticiones excesivas, como pedir sexo, por lo que tuve que evitarlo.

Aparte del préstamo de 5 millones de wones, la mayoría de las cosas fueron proporcionadas voluntariamente por ‘A’ mismo. Esto también incluye la tarjeta de crédito.

Invadió mi privacidad al venir a mi casa sin siquiera contactarme, pero yo no acepté sus peticiones sexuales.

Además, expresé claramente mi intención de devolver los 5 millones de wones prestados después de noviembre, y evité el contacto con él porque tenía miedo como mujer por las continuas solicitudes de sexo o las sugerencias de que nos encontráramos.

Nunca cometí un fraude ni lo evité por mala intención. Desde que comenzaron nuestras promociones, no puedo ‘desaparecer’ de todos modos.

Revelaré todos los detalles de la verdad a través de la demanda. No toleraré cómo me describió como una mujer extraña al decir que usé el officetel para encontrarme con hombres en citas secretas. Tengo un testigo y pruebas que demostrarán que esto no es cierto”.

El hiatus de Blackswan y la salida de Hyeme

Blackswan debutó el 10 de octubre del 2020 con el álbum Goodbye RANIA. Esta girlband se construyó bajo los cimientos del grupo Rania y significaba el renacimiento del mismo, pero con otro nombre.

Hyeme se unió a Rania en 2015 y fue la única miembro de este que redebutó en BS, junto a las nuevas idols Youngheun, Judy, Fatou y Leia, estas dos de origen senegalés y brasileño, respectivamente.

El 7 de noviembre, la cantante de 24 años dejó la girlband y su empresa. Conforme al comunicado del 10 de noviembre, la salida responde al vencimiento legal del contrato exclusivo.

Pese a la ruptura de la relación oficial entre artista y agencia, DR Music afirma que brindará el soporte necesario a su exrepresentada.

“Aunque la empresa no tiene la obligación de responder, ya que se trata de un asunto personal, vamos a ayudar activamente a Hyeme. Este irresponsable informe malicioso empañó un proyecto que se había lanzado después de mucho esfuerzo, pero no nos quedaremos de brazos cruzados”.

Por último, se anunció el cese temporal de todas las actividades de Blackswan a partir del 11 de noviembre.

