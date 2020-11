Kim Seon Ho de Start up podría protagonizar nuevo drama en tvN [VIDEO]

El 10 de noviembre, Salt Entertainment anunció que el actor Kim Seon Ho recibió una interesante propuesta para protagonizar un nuevo drama de la cadena tvN, donde se emite su reciente drama Start up junto a Bae Suzy y Nam Joo Hyuk.

Actor Kim Seon Ho junto al banner que le regalaron en pleno rodaje de Start up. Foto: Instagram

Ante los crecientes rumores sobre los próximos proyectos del artista de K-dramas, la empresa surcoreana emitió un comunicado a los medios.

“Es verdad que Kim Seon Ho recibió una oferta para el nuevo drama ‘Link: Eat, love, like your life depends on it’ (traducción literal) de la televisora privada tvN. Sin embargo, es difícil brindar una respuesta concreta en tan poco tiempo, ya que aún se encuentra en medio del rodaje de Start up. En las próximas semanas, se anunciará su postura, luego de que revise el guion”.

El actor de 25 años, edad coreana, viene recibiendo una buena aceptación del público debido a su personaje de Han Ji Pyung.

Anteriormente, Kim Seon Ho participó en dramas como Catch the ghost, Laughter in Wikiki 2 (jTBC), entre otros.

La producción que lo llevó a hacerse conocido fue Chief Kim, donde actuó junto a reconocidas estrellas coreanas, como Nam Goong Min, Nam Sang Mi, Lee Jun Ho, entre otros.

El drama Start up de Kim Seon Ho estrena nuevos capítulos todos los sábados y domingos por tvN para Corea del Sur y Netflix para el público internacional.

El capítulo 9 del K-drama será lanzado el próximo 14 de noviembre a las 7.00 a. m. (horario peruano).

Aquí dejamos el tráiler del episodio 9 de Start up.

