Jihyo de TWICE y Kang Daniel terminan su relación amorosa

El 10 de noviembre KST, el portal de entretenimiento Dispatch reveló que Jihyo, integrante de TWICE, y el cantante solista Kang Daniel terminaron su romance. Ambos idols habían hecho público su noviazgo hace poco más de un año.

Según recoge el medio coreano, el motivo de la separación habría sido las ocupadas agendas que ambos artistas tienen como figuras del espectáculo.

Kang Daniel y Jihyo de TWICE ocupan portadas en Dispatch. Foto: captura website

En caso de TWICE, este 2020 lanzaron dos álbumes en Corea del Sur y un par de sencillos nuevos en Japón. Por el lado de Daniel, también lanzó dos EP en su regreso como artista solista luego de resolver conflictos contractuales con su antigua agencia.

Dispatch cita declaraciones de un amigo cercano a la pareja. “Ambos tenían metas claras. Como se enfocaron en el trabajo de su álbum, ya no se encontraban frecuentemente”.

Luego de unos minutos, EDaily confirmó con representantes de ambas agencias que la ruptura era oficial. JYP precisó “acaban de terminar hace poco”.

Confirman fin de relación entre Daniel y Jihyo. Foto: captura EDaily

¿Cómo surgió la relación de Daniel y Jihyo?

El romance de Kang Daniel y Jihyo se confirmó el 5 de agosto del 2019 luego de que el mencionado portal de noticias publicara fotografías de los idols en el vecindario de Hannam-dong, Seúl. Dispatch señaló en aquel momento que la estrella de TWICE y el ex ‘centro' de Wanna One habían comenzado a salir en secreto entre enero y febrero.

Ambos se habían conocido por amigos en común.

Poco después de publicarse las fotos, las agencias JYP y KONNECT lanzaron declaraciones similares. "Están conociéndose con interés el uno por el otro”.

Por parte de los fans internacionales de ambas figuras, la noticia fue recibida con apoyo; pero las fanbases locales reaccionaron con frialdad. Era una de las pocas parejas públicas entre estrellas de alto vuelo de la industria del K-pop.

