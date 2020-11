Goo Hye Sun sufrió accidente al grabar capítulo final de Boys over flowers

Que Boys over flowers sea un drama coreano de culto no lo hace excepción para los accidentes en el set. Al ser invitada en el programa The manager (ep 129), la estrella Goo Hye Sun narró lo ocurrido en la grabación de la serie con Lee Min Ho.

La actriz que cumple 36 años el 9 de noviembre (37 en edad coreana) estuvo junto a Kim Sung Hoon, presidente de su nueva agencia y el manager que la acompaña para sus actividades artísticas.

Mientras comían juntos en un restaurante, Goo Hye Sun y Kim Sung Hoon recordaron cómo eran los días mientras se rodaba Boys over flowers en el 2009, dado que ambos se conocen desde que ella inició su carrera en la actuación.

“Lo que era muy injusto sobre BOF era que los chicos llegaban al final de la escena en ropas bonitas y robaban el show”, bromeó la artista. “Desde el principio a mi me golpeaban con huevos y harina hasta que aparecían, allí la escena terminaba. Los protagonistas masculinos salían beneficiados”, comentó sobre esta escena.

Al respecto, su exmanager y ahora CEO respondió. “Pero por ello la gente se encariñó con Geum Jan Di, porque no fue fácil. Era una historia como la de Cenicienta”.

Goo Hye Sun señaló que en ese tiempo, al ser un papel que obtuvo con mucho esfuerzo, hacía todo lo que pedía el director. “Si querían que corriera, saldría corriendo”.

Cuando la popularidad de Boys over flowers se disparó, el elenco también sentía mayor presión. Durante la escena en que Jan Di cae de espaldas en la piscina para el episodio final, la actriz que tenía 25 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Goo Hye Sun se golpeó la cabeza con el fondo de la piscina. Foto: captura The manager

“Pero tenía que seguir filmando sin interrupciones”, explicó. “Si no continuaba con la grabación inmediatamente, el drama no podría emitirse como estaba programado. Así que me empujé a proseguir”.

Aunque Goo Hye Sun no le dio importancia, el golpe le pasó factura días después. “Luego de una semana, comencé a sentirme mareada y a tener nauseas. De la nada terminé desmayándome y tuve que ir al hospital”.

La actriz también agregó que otro mal recuerdo del drama tuvo que ver con su situación sentimental mientras grababa el referido Kdrama con Lee Min Ho. Puedes leer más de ello AQUÍ.

Goo Hye Sun, el CEO de su nueva agencia y su manager actual. Foto: captura

