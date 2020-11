La agencia de entretenimiento YG respondió al pedido de los fans de TREASURE respecto a la coreografía de “MMM”, canción que promociona la boyband desde el 6 de noviembre.

Si bien el fandom celebraba una nueva era para el grupo rookie con su single album The first step: Chapter three, parte de la performance despertó cierta alarma por el riesgo de lesiones en los artistas.

Se trata de este momento cuando dos miembros deben subir a la espalda de sus compañeros y mantener el equilibrio mientras hacen el gesto de divisar.

Los seguidores del grupo resaltaron que ello tenía altas posibilidades de accidentes, además de agotar innecesariamente la condición física de TREASURE, que estará presentando la coreografía repetidas veces durante las semanas de promoción.

Ello se planteó en Twitter con el hashtag #YG_트레저_안무수정해 (YG_TREASURE_ArregleLaCoreografía).

El anuncio oficial de YG llegó el domingo 8 y respondieron en inglés y coreano a la inquietud de los fans.

TREASURE: comunicado de YG en Twitter. Foto: YG

“Para mostrar a los fans una buena performance, TREASURE practicó su coreografía múltiples veces por un largo periodo de tiempo, por lo que pudieron filmar su video musical y presentar su comeback stage sin problemas”, expresa el comunicado haciendo referencia a la presentación en Inkigayo.

“Desde la siguiente presentación, modificaremos la intensa coreografía que preocupa a los fans. Está en los planes de TREASURE continuar promocionando activamente hasta fines del año”.

Este es el MV de “MMM” que incluía la formación y pasos que cambiarán por seguridad de los idols.

