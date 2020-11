GOT7 confirma comeback para noviembre con álbum Breath of love: Last piece

Siete meses después de su último comeback, GOT7 confirma que lanzará un nuevo material discográfico, llamado Breath of love: Last piece, a finales de este mes.

A la medianoche del 9 de noviembre KST, a través de sus redes sociales, la boyband K-pop publicó la primera imagen del teaser de su producción.

Anuncio de GOT7 en redes sociales. Foto: captura @GOT7Official

En esta se aprecia el título del disco, la fecha exacta de la publicación y una sorpresa más para los AhGaSe: los detalles sobre un prelanzamiento.

Conforme el teaser, el single adelanto, titulado “Breath”, será lanzado el lunes 23 de noviembre a las 6.00 p.m. KST. En Perú, en ese momento el reloj marcará las 4.00 a.m. En tanto, el álbum Breath of love: Last piece llegará exactamente una semana después a la misma hora.

Imagen promocional de Breath of love: Last piece, de GOT7. Foto: @GOT7Official

Imagen promocional de Breath of love: Last piece, de GOT7. Foto: @GOT7Official

La boyband de JYP Entertainment publicó su más reciente material musical, DYE, el 20 de abril del 2020.

GOT7 en imagen promocional del mini álbum DYE. Foto: JYP

Promocionando al ritmo del title track “Not by the moon”, los siete artistas JB, Youngjae, Bambam, Jinyoung, Mark, Yugyeom y Jackson lograron romper sus récords conjuntos, como alcanzar 50.000 pedidos anticipados en Ktown4u en tan solo tres días, así como registros históricos de su agencia.

Ahora, regresan a la escena musical durante la última temporada del año, la cual en el K-pop se encuentra copada de premiaciones como los MAMA 2020, donde figuran nominados en las categorías mejor artista, mejor grupo masculino y elección de los fans internacionales Top 10.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.