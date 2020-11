Suga de BTS: ¿qué le pasó a Yoongi y por qué le operaron el hombro?

El viernes 6 de noviembre, Big Hit reveló que Suga, integrante de BTS, había sido operado tres días antes. La cirugía fue realizada en su hombro izquierdo, a raíz de una dolencia que lo aquejaba desde hace varios años.

Como es natural, el fandom ARMY se preocupó por el estado de salud del rapero, sobre todo, al conocer que había estado aguantando las molestias por bastante tiempo.

¿Qué cirugía le hicieron a Suga?

El comunicado oficial de Big Hit dio amplia información sobre el procedimiento médico y la condición física de Suga, nombre artístico de Min Yoongi.

Según el documento, Yoongi fue operado para reparar el labrum de su hombro izquierdo y su ingreso al hospital fue el 3 de noviembre.

El labrum es una estructura cartilaginosa que estabiliza la articulación y cuando se lesiona produce dolor intenso al realizar movimientos con los brazos. Como el trabajo del rapero de BTS implicaba bailar intensamente en el escenario, este problema afectaba su vida cotidiana.

El labrum es la estructura rosada. Captura YouTube: clínica CEMTRO

“Como muchos fanáticos saben, Suga sufrió durante mucho tiempo malestares en el hombro. Los problemas comenzaron cuando se lesionó en un accidente que ocurrió en 2012, antes de su debut, en el que le diagnosticaron dislocación de hombro", expresó la agencia.

“Los dolores de hombro continuaron hasta que en 2019 se le diagnostico un desgarro del labrum posterior del hombro izquierdo, lo que significa que se ha desgarrado el cartílago alrededor de la articulación. Desde entonces, ha seguido recibiendo diversos tratamientos para evitar que afecte sus actividades. Suga soportó por varios años una amplia gama de síntomas, incluida la incapacidad para levantar los brazos en alto y episodios repentinos de dolor. Se sometió a rehabilitación y tratamiento constantes durante su carrera, pero desafortunadamente sus signos no mejoraron de manera apreciable”.

¿Cómo se accidentó Suga de BTS?. Foto: Big Hit

El accidente de Suga

Big Hit hace referencia a un accidente que sufrió Suga mientras trabajaba como repartidor de delivery. En un primer momento, contó a sus compañeros que se había caído de las escaleras pero en realidad un auto lo embistió cuando estaba manejando su bicicleta.

“Estaba haciendo delivery cuando me chocaron en la intersección, solo iba manejando y me emboscaron. Cuando abrí los ojos las ruedas estaban aquí (señala a la altura de su rostro), justo en frente mío”. En un primer momento, Suga no quiso revelar la verdad a la agencia porque pensaba que lo rechazarían.

El artista ha escrito canciones sobre este accidente. “The last”, parte del mixtape Agust D, incluye el siguiente verso “Tuve mi debut mientras sostenía el hombro que me lastimé en mi trabajo de medio tiempo”.

Suga decidió ser operado

Como mencionó Big Hit, Suga había pasado por varios tratamientos no invasivos para intentar sobrellevar la lesión. Yoongi lo describe con sus propias palabras en la carta que dejó a sus fans luego de publicarse la noticia de su cirugía.

“Como alguien que trabaja en performance, hice lo mejor que pude para aguantarlo y evité la cirugía con terapia física e inyecciones. Pero cada vez que me paraba en el escenario, mi condición empeoraba y la situación se repetía una y otra vez. Eso me asustó. Por ello, como tres de cuatro hospitales sugirieron que la cirugía era lo mejor de acuerdo a mi condición, decidí hacerlo... (¡realmente lo pensé un montón!)”

Además de dar solución al dolor, Big Hit precisó que la decisión también se tomó con el fin de “prepararse para su servicio militar, así como para su carrera musical posterior a cumplir con su deber”.

¿Qué pasó con Suga de BTS?. Foto: Big Hit

Suga no promocionará BE

Es claro que tras la operación, Yoongi deberá guardar reposo absoluto. Big Hit comunicó que no podrá participar de la mayoría de actividades promocionales de BTS en los siguientes meses. Ello incluye performances por el lanzamiento del álbum BE (20 de noviembre), así como presentaciones en premiaciones que se aproximan en diciembre, como los MelOn, los 2020 MAMA y los shows de fin de año.

La opción sería que acompañe a la boyband sin efectuar bailes, pero ello solo dependerá de la evaluación de sus doctores.

“Una vez que los médicos determinen que el sitio de la operación se ha curado lo suficiente, el cantante comenzará la fisioterapia para que finalmente pueda regresar a la etapa saludable y completamente recuperado”, expresó la agencia.

Por su parte, Suga se pronunció así en Weverse: “Como no podré estar en actividades por un tiempo, me siento arrepentido con mis compañeros y ARMY. Me siento muy triste sobre ello. Aunque esté lejos por un momento para poder recuperarme lo más rápido que pueda, estaré de vuelta pronto”.

Mensaje de Suga. Traducción @bts-trans vía Twitter

