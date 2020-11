Goo Hye Sun revela que terminó con su novio cuando grababa Boys over flowers

Goo Hye Sun volvió a la televisión como invitada del programa de variedades The manager. En el episodio emitido el sábado 7 de noviembre, la actriz compartió nuevas anécdotas de su paso por la novela coreana más exitosa de su carrera: Boys over flowers.

No hay persona en Kdramaland que no haya visto, al menos, un episodio de la serie protagonizada por Goo Hye Sun y Lee Min Ho, comedia romántica del 2009.

Boys over flowers es la adaptación coreana del manga Hana Yori Dango. Foto: Naver

The manager es un reality que devela el trabajo de los representantes de las estrellas de televisión y del K-pop. Como tal, la actriz presentó a Kim Sung Hoon, CEO de su nueva agencia, y al hijo de este que ahora se desempeña como su agente.

El titular de la mencionada compañía trabajó con la multifacética artista desde sus inicios en la televisión. Por ello, dio testimonio de lo difícil que fue la competencia para obtener el personaje de Jan Di.

“Cada agencia con actrices en el rango de edad rogaban para que eligieran a sus candidatas. Pasé mucho tiempo en la productora, yendo, viniendo y conversando con el director repetidas veces hasta que Goo Hye Sun logró tomar el papel”, declaró.

Goo Hye Sun en su época juvenil. Foto: captura

Presidente de la agencia que actualmente representa a Goo Hye Sun. Foto: captura

Paradójicamente, la protagonista del drama declaró tener “muchos malos recuerdos del pasado” en Boys over flowers. Además de algunos accidentes en el set, Goo Hye Sun mencionó que rompió una relación amorosa debido a las grabaciones que se hicieron en las islas Nueva Caledonia.

Puedes ver un fragmento de esas escenas aquí:

La desconfianza de su antiguo novio mientras la actriz trabajaba con Lee Min Ho en el extranjero fueron la razón del distanciamiento. La artista explicó el detonante.

“Yo tenía un novio en ese entonces. Él no pudo contactarme por teléfono y no me creyó cuando le dije que no tenía señal allí. Él pensó que estaba poniendo excusas. Entonces terminamos”, expresó.

Goo Hye Sun en The Manager. Foto: captura

A pesar de todo, el esfuerzo de los 25 capítulos valió la pena. El público supo recompensar el trabajo de todo el elenco y Boys over flowers fue uno de los K-dramas que impulsó el Hallyu a nivel internacional.

El episodio completo de The Manager con Goo Hye Sun (129) puede ser visto online con Viki Pass Plus.

