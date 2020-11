True beauty: suspenden rodaje de drama por posible caso de COVID-19

Según informaron medios coreanos, la producción de tvN a cargo del drama True beauty anunció que suspenderán el rodaje debido a un posible caso de coronavirus.

True beauty, nuevo drama de Cha Eun Woo y Moon Ga Young. Foto: tvN

Un miembro de filmación del K-drama, protagonizado por Moon Ga Young, Cha Eun Woo y Hwang In Yeob; informó que recientemente estuvo en contacto cercano con una persona con la COVID-19 (lo cual desconocía hasta que se hizo una prueba y dio positivo).

Ante esta situación, la productora optó por cancelar las grabaciones de manera preventiva y no dieron fecha de reinicio.

La ley surcoreana de salud en medio de la pandemia sugiere que al reportarse un caso o posible de COVID-19 se suspendan las labores y se someta a pruebas rápidas a todo el personal que estuvo en contacto con el presunto contagiado.

Los medios coreanos también concluyen que este episodio no debería afectar el estreno de True beauty, programado para el 2 de diciembre, debido a que ya tenían trabajado los primeros capítulos.

Tráiler del episodio 1 de Treu beauty. Foto: Captura tvN / Woognyoung

El drama coreano será transmitido a través del canal tvN todos los miércoles y jueves desde diciembre y una vez finalizado Tale of the nine tailed, serie protagonizada por Lee Dong Wook (coprotagonista de Goblin), Jo Bo Ah y Kim Bum (actor recordado de Boys over flowers).

True beauty contará con la participación de los actores Moon Ga Young como Jugyeong, Cha Eun Woo como Suho y Hwang In Yeob como Seojun.

El pasado 5 de noviembre, tvN compartió el tráiler del primer episodio, por medio de sus redes sociales, y generó gran expectativa entre los seguidores de la historieta que inspiró al drama.

En este adelanto se puede ver cómo Suho descubrirá el secreto de Jugyeon, el cual desatará toda la trama de triángulo amoroso de True beauty.

Aquí te dejamos el tráiler del episodio 1.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.