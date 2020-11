Tale of the nine tailed culmina rodaje: actores se despiden de sus personajes

El 6 de noviembre, los actores principales de Tale of the nine tailed anunciaron el fin de las grabaciones del drama y celebraron cada uno a su manera. Los artistas compartieron fotos en sus redes sociales.

Uno de los primeros en dar aviso que se acabó el rodaje fue Kim Bum, quien a través de su perfil oficial en Instagram compartió la noticia.

El actor de Lee Rang colocó la siguiente leyenda: “La filmación de Gumiho ha terminado. Agradezco sinceramente a todos los que me amaron y apoyaron a mi nombre y como Lee Rang (Es un niño muy solitario). Gracias a todos ustedes, pude terminar el rodaje feliz y segura sin sentirme solo. Mi equipo con nosotros ¡Comparte la historia con Lee!”.

Asimismo, Jo Bo Ah utilizó su perfil en Instagram para agradecer las muestras de cariño. La actriz lució junto a su staff y sosteniendo un pastel con su figura.

"Finalmente la historia de los Gumiho acabó. Durante los últimos siete meses, hemos estado juntos desde el amanecer hasta la noche sin una sola percepción.

Nam Jiara es un personaje empeñosa. Muchas gracias, te quiero. Siempre corre y la ayuda,

Nuestro Subin, que se preocupa más por mí que yo. Nuestra Jagni adorable alta. Hermano Hungi que siempre me protege del interior, gracias a ti, pude realizar el papel de Jia. Estaré agradecido con mis amigos por el resto de mi vida. Los amo".

Aunque ya se culminó con las filmaciones del drama, Tale of the nine tailed sigue en emisión todos los miércoles y jueves hasta el 26 de noviembre.

Puedes ver el drama desde la plataforma de Viki, donde se comparte una vez finalizada la transmisión en Corea del Sur por tvN.

