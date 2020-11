Suga de BTS tras cirugía en el hombro: “Estaré de vuelta pronto”

El estado de salud de Suga preocupó a sus fans luego de informarse que el rapero había sido sometido a una cirugía en su hombro. La noticia fue confirmada por Big Hit, quienes dieron detalles de la historia médica de la lesión de Min Yoongi y aseguraron que el procedimiento se completó con éxito.

Sin embargo, el integrante de BTS no dejó pasar la oportunidad que brinda Weverse y dejó un mensaje propio para sus seguidores.

Suga de BTS estará en hiatus hasta recuperarse por completo. Foto: Big Hit Entertainment

“La información se ha comunicado y muchos han estado preocupados por mí, así que me siento conmovido y agradecido. Felizmente la cirugía salió bien", explicó.

"Aunque aún siento un poco de dolor, mi corazón está en paz. Como alguien que trabaja en performance, hice lo mejor que pude para aguantarlo y evité la cirugía con terapia física e inyecciones. Pero cada vez que me paraba en el escenario, mi condición empeoraba y la situación se repetía una y otra vez. Eso me asustó. Por ello, como tres de cuatro hospitales sugirieron que la cirugía era lo mejor de acuerdo a mi condición, decidí hacerlo... (¡realmente lo pensé un montón!)”

Suga también comentó que no podrá participar de las promociones completas del álbum BE, próximo a lanzarse el 20 de noviembre. Su participación en las presentaciones de BTS en las ceremonias de premiación (AMA, MAMA, MelOn) también es una incógnita.

“Como no podré estar en actividades por un tiempo, me siento compungido con mis compañeros y ARMY. Me siento muy triste sobre ello. Aunque esté lejos por un momento para poder recuperarme lo más rápido que pueda, estaré de vuelta pronto. ¡No será mucho tiempo!”, escribió el rapero.

Mensaje de Suga. Traducción @bts-trans vía Twitter

Por otro lado, ARMY colocó en tendencias de Twitter el hashtag #GetWellSoonYoongi, para expresar el deseo colectivo por la recuperación de Suga y animarle en el periodo de descanso médico que deberá seguir.

