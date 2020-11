Cada vez más cerca de su estreno. El canal tvN publicó en YouTube un nuevo tráiler de True beauty que mostró por primera vez a Cha Eun Woo y Moon Ga Young juntos en una de las escenas más importantes de la trama.

Captura del episodio 1 de True beauty, drama de Cha Eun Woo y Moon Ga Young. Foto: tvN

“La doble vida secreta de la diosa”. Fue la leyenda que acompaña el teaser del primer capítulo del K-drama que se estrenará en el mes de diciembre.

El tráiler de True beauty en YouTube superó los 344.000 reproducciones en menos de 10 horas de haber sido liberado y demostró la gran expectativa del público por esta nueva producción de tvN.

El adelanto del primer capítulo muestra cómo Cha Eun Woo descubrirá el secreto de Moon Ga Young, según la historia contada en el Webtoon.

Aquí puedes ver el tráiler de True beauty en YouTube.

Sinopsis de True beauty

True beauty, drama inspirado en el Webtoon Secretos de belleza, contará la historia de Jugyeong (Moon Ga Young), una joven que padece un problema en la piel y que oculta con el maquillaje.

La protagonista presume su belleza en el instituto, pero con un secreto, mismo que será descubierto por Suho (Cha Eun Woo), el chico más popular.

El joven accederá a ocultar la verdad y ambos empezarán a tener una conexión romántica hasta que aparece el tercero en discordia, Seojun (Hwang In Yeob). ¿Quién conquistará el corazón de Jugjeong?

Fecha de estreno de True beauty

Según informó Star News, True Beauty debutaría la primera semana de diciembre, los miércoles y jueves, horario que actualmente ocupa el drama Tale of the nine tailed.

Por lo que el capítulo final del K-drama de Lee Dong Wook y Kim Bum se emitiría el 26 de noviembre y daría pase a esta nueva producción, que tendría como fecha de estreno el 2 de diciembre de 2020.

True beauty, nuevo drama de Cha Eun Woo y Moon Ga Young. Foto: tvN

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.