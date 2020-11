SUPER JUNIOR: 15 momentos emotivos que marcaron a los idols K-pop y ELF

En el marco del 15 aniversario de SUPER JUNIOR, recordaremos aquellos momentos que marcaron la vida de los miembros del grupo K-pop y su club de fans ELF.

Mencionaremos los hechos de manera descendente. Se han considerado eventos que han marcado a los fanáticos desde su debut.

15. Primer premio con “U”

En el 2006, y luego de casi un año de haber debutado, SUPER JUNIOR obtuvo su primer premio en Inkigayo con su tema “U”.

Los trece artistas no pudieron contener las lágrimas al recibir su primer reconocimiento en programas musicales.

Aquí el video de su reacción.

14. Cuando se emocionaron en su primer super show

Otro momento que ha marcado la vida de los idols fue cuando se emocionaron en su primer concierto.

Fue exactamente cuando ELF los acompañaron cantando el tema “Marry u”.

13. Cuando estuvieron juntos ante la muerte de un ser querido

No hace falta recordar que cuando algún miembro de SUPER JUNIOR sufrió la perdida de un familiar se mantuvieron unidos y dando respaldo a quien lo haya necesitado en ese instante.

Los ELF recuerdan que se le dio apoyo emocional a Donghae, Leeteuk y recientemente a EunHyuk.

Asimismo, estuvieron presentes y dando fortaleza a sus dongsaeng de SM cuando se trató de los fallecimientos de Jonghyun y Sulli.

12. Cuando ganaron su primer Daesang

Los Daesang son uno de los premios más importantes de Corea del Sur, y que SUPER JUNIOR haya ganado varios significó su consolidación como los mejores artistas K-pop en la historia.

Muchas recuerdan los Golden Disk Awards 2009, cuando obtuvieron este trofeo con su tema “Sorry sorry”. También fue la última vez que vimos a 12 integrantes sobre el escenario.

Por otra parte, ELF reclamó los años siguientes, cuando se cambiaban las reglas de algunas premiaciones y señalaron que no beneficiaban a SUJU.

11. Cuando Hangeng dejó SUPER JUNIOR

Mientras SUPER JUNIOR estaba en boca de todos por su éxito absoluto con “Sorry sorry”, el miembro chino Hangeng pasaba tiempos difíciles y luego de haber meditado mucho dejó el grupo e inició una demanda contra SM Entertainment.

La repentina salida del artista fue un choque abrupto para algunos integrantes, siendo Heechul el más afectado.

Si bien el sueño de Hangeng era convertirse en famoso, el contrato que firmó con la empresa fundada por Lee Soo Man no lo beneficiaba. No era un acuerdo laboral justo porque no contaba con días de descanso y la empresa no se hacía responsable por su bienestar.

Aquí una breve entrevista donde el artista chino reveló un lamentable hecho cuando estaba enfermo.

10. Reencuentro de Hangeng con Siwon y Heechul

Como la salida de Hangeng fue abrupta, no tuvo tiempo para despedirse de los integrantes del grupo al que entregó parte de su vida.

Por lo que uno de los momentos más emotivos fue cuando Siwon y Hangeng se reencuentran en un programa chino.

El artista no sabía que su compañero de SUPER JUNIOR estaría junto a él.

Luego de casi 10 años, Heechul y Hangeng fueron vistos por primera vez juntos gracias al evento Cosmo Glam Night celebrado en China.

Los populares ‘Hanchul’ estuvieron conversando casi todo el show porque compartieron la mesa.

9. Cuando los ELF de China regalaron un trofeo a SJ

La premiación de los Golden Disk Awards 2011 fue muy criticada por los ELF, quienes esperaban que SUPER JUNIOR se llevara el Daesang.

Al no haber obtenido el máximo reconocimiento, los ELF de China enviaron un trofeo de oro (similar al que otorga los GDA) valorizado en 100.000 dólares.

Este hecho fue contado por Eunhyuk y Donghae en el programa Come to play de MBC y posteriormente mostrado en Sukira kiss the radio por Ryeowook.

Ryeowook y Eunhyuk de SUPER JUNIOR en Sukira Kiss the radio. Foto: KBS radio

8. Cuando vieron el video de Hato Perú

Los ELF peruanos recuerdan cuando en el programa Global request show los miembros de SUPER JUNIOR vieron por primera vez la participación de Hato Perú.

Específicamente cuando participaron con las canciones “A-cha” y “Mr. simple”.

7. Cuando vieron el ‘mar azul’ en el Tokio Dome

Fue para el Super Show 4 que los artistas de SUPER JUNIOR se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘mar azul’ en el Tokio Dome.

6. Cuando Leeteuk lee una carta en el SS7

La famosa carta que lee Leeteuk en el Super Show 7 hizo llorar a todos los ELF porque mencionó a los 13 integrantes originales del grupo.

“A pesar de que son nuestros propios miembros, no he podido decir el nombre de todos en voz alta con orgullo. Me gustaría decir sus nombres uno a uno, incluso si ya no son parte de SUPER JUNIOR”.

“Líder Leeteuk, mi amigo Heechul. ¿Estás bien Hankyung? Yesung-ah, Kangin-ah, Shindong-ah, Sungmin-ah, Eunhyuk-ah, Donghae-ah, Siwon-ah, Kibum-ah, Ryeowook-ah y Kyuhyun-ah. ELF, siempre estaré agradecido y los amo”.

“Hoy que estoy aquí otra vez, reuní coraje para confesarles a todos ustedes que están más hermosos que nadie aunque todavía nos falta mucho, pero... ¿aceptarán nuestra confesión?”.

5. Promesa en la luna

Si hablamos de concierto, los ELF de Perú recuerdan aquella promesa que hizo Eunhyuk bajo la luna en el Super Show 5.

“Siempre que mire la luna los recordaré”.

Aquí revive aquel momento que marcó la vida de los fanáticos peruanos.

4. Cartel de Kibum

Sobre el mismo concierto. En el SS5 una ELF peruana entregó a Kangin el cartel de Kibum, este lo besó y agradeció por recordar al artista.

Incluso compartió esta experiencia a través de sus redes sociales.

Kangin y el carte de Kibum en el Super SHow 5 en Lima. Foto: Captura Facebook Soiju ELF

3. Cuando SJ conoció a María

Otro de los detalles que han marcado los corazones de los ELF peruanos fue cuando SUPER JUNIOR conoció a María.

La fan hizo pública su historia y logró conmover a los idols K-pop, especialmente a Siwon.

En honor a la pequeña ELF, SUPER JUNIOR-M mencionó su nombre en la canción “Swing”.

2. Cuando ELF esperó por todos durante el servicio militar

El servicio militar es un deber que cumplen todos los ciudadanos surcoreanos y a su vez preocupa a las fans de los idols que se enlistan por casi dos años.

Muchos grupos K-pop pasan al olvido mientras están en la milicia, pero este no fue el caso de SUPER JUNIOR, debido a que sus ELF estuvieron esperando por ellos, desde que Kangin ingresó (5 de julio de 2010) hasta la salida del último integrante, Kyuhyun (7 de mayo de 2019).

Miembros de SUPER JUNIOR en el Ejército. Foto: Pinterest

Miembros de SUPER JUNIOR en el Ejército. Foto: Pinterest

1. Cartas de SUPER JUNIOR por sus 15 años

Desde el 2005 hasta el 2020 los integrantes de SUPER JUNIOR no han dejado de agradecer el cariño que sus ELF les han demostrado.

Prueba de ello son las cartas que han escrito Leeteuk, Euhyunk y Donghae por sus 15 años.

Carta de Leeteuk

Traducción: “Sucedió algo realmente ridículo. Sobrevivimos15 años. Sobrevivimos. Aguantamos con este cuerpo apretado y no nos rendimos. Este día llega. En el pasado, escuché la voz de la maestra después de solo 10 años. Es un gran error pensar que mañana será mejor o más cómodo, porque todavía tienes angustias, así que está bien estar molesto y enojado, así que tienes que ir juntos. Da miedo, ¿ verdad? Así que te estoy arrastrando. Incluso si morimos, tenemos una gira de Super Show al cielo. Seguimos adelante. Disfruta solo hoy”.

Carta de Eunhyuk

Traducción: “El 15 aniversario es un momento difícil para mirar hacia atrás y ver cuántos recuerdos se han acumulado. Cuando pienso en nosotros, que éramos jóvenes, inocentes e imparables por el hecho de que pudimos caminar juntos durante tanto tiempo, cuyo propósito era simplemente ‘debutar’, creo que mi corazón se aplastará y las lágrimas caerán. Creo que es gracias a nuestra empresa, todo nuestro personal, nuestros queridos miembros y nuestro eterno amigo, nuestros elfos, lo que hizo posible estos tiempos. Muchas gracias de nuevo. Gracias a su apoyo, daré un paso más. Somos Super Junior”.

Carta de Donghae

Traducción: “Ha pasado el 15 aniversario. Gracias a ELF, gracias por estar activo durante tanto tiempo. Los amo ELF”.

Video de Yesung

