Lee Seung Gi regresa a su faceta de cantante con nuevo álbum después de 5 años

Lee Seung Gi no solo es un destacado protagonista de K-dramas. Aunque su fama internacional se haya enfocado a su faceta ante los reflectores, el actor es dueño de una prodigiosa voz que le dio la denominación de ‘rey de las baladas’ en su país de origen.

Aunque detuvo su carrera musical hace cinco años, justo al ingresar al servicio militar, Lee Seung Gi confirmó que está a puertas de lanzar su séptimo álbum de estudio, el cual llegará al público el 7 de diciembre.

Como previa a su disco, el 15 de noviembre estrenará un sencillo prerelease titulado “뻔한 남자” (The obvious man) en colaboración con el cantautor Yoon Jong Shin.

El esperado comeback del actor conocido por sus roles en Vagabond y Gu Family Book era requerido por sus fans tras volver a escuchar su potente voz en el programa de variedades Master in the house. El clip que fue tendencia en Naver demostró que las habilidades vocales de Lee Seung Gi siguen vigentes a pesar del tiempo.

El camino original de Lee Seung Gi en el entretenimiento fue el de la música. Fue descubierto por la emblemática cantante Lee Sun Hee y debutó a los 17 años en el 2004 con el álbum The dream of a moth.

A partir de ese momento, el público general respaldó sus canciones consistentemente. Algunos de sus hits son “Because you’re my girl” (debut), “White lie” (2007), “Will you marry me” (2009), “Love taught me to drink” (2010) y “Return” (2012). Su último disco se lanzó en el 2015.

Cuando Lee Seung Gi salió de su servicio militar en el 2017, sus fans esperaban que volviese a tomar el micrófono. En una entrevista del 2019 explicó la razón de su hiatus.

“No volví como cantante por mi garganta. Tal vez sea porque gritaba mucho en el ejército, pero la condición de mis cuerdas vocales no era buena. Además tenía tantas actividades (como actor) que no podía trabajar en un álbum así. Pero puedo decirles que en el futuro estaré listo para volver a cantar”.

