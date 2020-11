En el 2020, Lee Dong Wook enamora a la audiencia con su personaje en Tale of the nine tailed y su popularidad va en aumento. Pero, muchos fans del actor desconocen su pasado, por ello, en este artículo develaremos las fotos más ocultas de su predebut.

En el marco del cumpleaños del artista surcoreano, el 6 de noviembre, diversos usuarios en internet vienen reviviendo fotografías de cuando era un niño y a penas daba sus primeros pasos en los K-dramas.

Este año, Lee Dong Wook cumplió 40 años, edad coreana, y a continuación te mostraremos fotos desde sus primeros meses de vida.

Fotografía del coprotagonista de Goblin. Tenía alrededor de 8 o 9 meses.

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Lee Dong Wook usando el traje surcoreano tradicional con el que visten a los bebés para celebrar su primer cumpleaños.

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

El actor de Iron Man con cinco años aproximadamente.

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Lee Dong Wook luciendo una gorra azul cuando tenía aproximadamente 10 años.

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Foto de la graduación de la escuela secundaria del artista surcoreano en 1996.

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Cuando Lee Dong Wook participó en el Concurso de Modelos Exclusivos en 1999.

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Foto del anuario del actor coreano tras culminar el instituto en 1999.

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Lee Dong Wook cuando realizó su primer cameo en el drama Best theater.

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Muchos fans no saben que el debut como actor de Lee Dong Wook fue en 1999 para el drama School 2. Aquí un extracto de su participación como el personaje de Lee Kang San.

Aquí algunas fotografías de sus primeros pasos en la actuación.

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Retrato de Lee Dong Wook antes de volverse famoso. Foto: 썰타래

Aquí puedes ver más fotografías del reconocido actor.

Actualmente, Lee Dong Wook participa como protagonista del drama Tale of the nine tailed que estrena capítulos todos los miércoles y jueves por tvN.

