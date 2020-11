Este 2020, el ámbito de los K-dramas ha destacado por presentar algunas de las producciones más exitosas y comentadas de los últimos años a nivel internacional. Para lo fans conocedores, la temporada rememora aquel 2016 copado de series que no se superan y simplemente se vuelven a disfrutar y una otra vez, como Goblin, Doctors y Descendants of the sun.

Goblin es uno de los dramas coreanos más famosos de la última década. Foto: tvN

No obstante, la apreciación del público extranjero no es garante de una similar valoración en Corea del Sur.

Citamos como ejemplo a The king: Eternal monarch, el anticipado proyecto regreso de Lee Min Ho que tomó la posición superior en el listado de series más vistas en Netflix tras su estreno, pero registró índices mínimos de audiencia nacional y obtuvo comentarios negativos de la comunidad local online.

Famosa escena del capítulo 11 de The king: Eternal monarch. Foto: SBS

En esta oportunidad les tocó opinar a más de 200 expertos de la industria del entretenimiento coreano, quienes ejercieron su voto para definir cuáles son los mejores y peores dramas en lo que va del 2020.

El ranking, realizado y publicado por el medio local JoyNews24 en el marco de su 16° aniversario, capta la atención por las valoraciones negativas a series que gozaron de popularidad en el público internacional.

Dramas coreanos del 2020. Foto: composición La República / jTBC / tvN / SBS

Los mejores K-dramas del 2020

7. Itaewon class (jTBC)

6. It’s okay to not be okay (tvN)

5. Crash landing on you (tvN)

4. Secret forest 2 - (tvN)

3. Kingdom 2 (Netflix)

2. The world of the married (jTBC) - 60 puntos

1. Hospital playlist (tvN) - 70

Los peores K-dramas del 2020

5. Hi bye, mama! (tvN)

4. A piece of your mind (tvN)

3. Meow, the secret boy (KBS2)

2. Backstreet rookie (SBS) - 30 puntos

1. The king: Eternal monarch (SBS) - 46 puntos

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.