Comediante Jung Hyung Don se aleja de la televisión para tratar ansiedad

Jung Hyung Don, famoso comediante y MC coreano de 42 años, pausará sus actividades para enfocarse en el cuidado de su salud tras manifestar complicaciones por síntomas de ansiedad, informó la agencia FNC Entertainment.

El 5 de noviembre, los voceros comunicaron al público la decisión tomada en mutuo acuerdo y detalles en torno a la actual condición del célebre presentador.

Jung Hyung Don es un MC, comediante y guionista coreano de 42 años. Foto: FNC

Reproducimos el pronunciamiento oficial de la etiqueta.

"Hola. Este es FNC Entertainment.

Tenemos noticias desafortunadas que compartir sobre Jung Hyung Don. Les informamos que tomará un descanso de sus apariciones en televisión por el momento por razones de salud.

Recientemente, experimentó otro empeoramiento de sus síntomas de ansiedad. Aunque tenía muchas ganas de seguir filmando, consideramos la salud de nuestros artistas como nuestra máxima prioridad, y después de una discusión considerable con él, se decidió que descansaría.

Jung Hyung Don se centrará en recuperarse durante su pausa, y nosotros, como agencia, haremos todo lo posible para asegurarnos de que pueda concentrarse por completo en su tratamiento. Pedimos el apoyo de todos para que recupere su salud por completo y regale a todos sonrisas una vez más".

Integraba los elencos de DONI SCHOOL, My golden kids, Carefree kickers, Problem child in house, y IDOL on the Quiz, y más. Foto: FNC

No es la primera vez que el famoso oriundo de Gimcheon se aleja de la vida pública a consecuencia del trastorno, pues de noviembre del 2015 a setiembre del 2006 entró en ‘hiatus’ para tratar la dolencia.

No obstante, tras su regreso como MC del aclamado programa Weekly Idol de MBC Everyone 1 no reportó recaídas y desarrolló con normalidad su agenda.

En recientes actualizaciones previo al anuncio de FNC, integraba el elenco fijo de los programas DONI SCHOOL de KBS Studio K , My golden kids de Channel A, Carefree kickers de JTBC, Problem child in house de KBS2 y IDOL on the Quiz de KBS2.

