Cuenta regresiva para el estreno de BE álbum deluxe edition de BTS. En este artículo iremos actualizando todo el calendario con horarios de las actividades, programadas previo y después del lanzamiento de “Life goes on”.

Agenda de BTS para noviembre 2020. Foto: Big Hit

BTS - 30 de octubre

Big Hit entertainment, anunció que el nombre de la canción del disco BE de BTS será “Life goes on” a través de una publicación en Twitter.

Asimismo, confirmaron que el debut del tema principal del álbum deluxe edition será el 20 de noviembre a las 2.00 p. m. (KST).

1 de noviembre - foto concepto Taehyung de BTS

El primero en la lista fue Taehyung de BTS, quién posó con una cámara fotográfica.

Asimismo, V explicó por medio de un audio el concepto que representa.

2 de noviembre - foto concepto Jimin de BTS

Jimin fue el segundo en posar y estas fueron sus postales.

3 de noviembre - foto concepto Namjoon de BTS

Al igual que Jimin y Taehyung, Namjoon posó con un modelo vintage de cámara fotográfica e iniciaron teorías entre los ARMY, quienes consideran que se trataría de una subunidad dentro de BTS.

4 de noviembre - foto concepto Jungkook de BTS

El ‘Golden maknae’ acaparó la atención de sus fanáticos al mostrar un concepto diferente al de sus antecesores.

Jungkook fue tendencia mundial en la diferentes redes sociales el 4 de noviembre.

5 de noviembre - foto concepto Jin de BTS

El próximo 5 de noviembre, Jin será el protagonista de las imágenes promociones del álbum BE de BTS.

Cuándo sale el foto concepto de Jin de BTS. Foto: Big Hit

6 de noviembre - foto concepto Yoongi de BTS

Mientras que el 6 de noviembre será el turno de Suga.

Cuándo sale el foto concepto de Suga de BTS. Foto: Big Hit

7 de noviembre - foto concepto Hoseok de BTS

Para cerrar con esta semana de revelaciones, el 7 de noviembre, J-Hope será el último miembro de BTS en revelar sus imágenes promocionales.

Cuándo sale el foto concepto de J-Hope de BTS. Foto: Big Hit

10 de noviembre - Run BTS

Cada martes se lanza un nuevo episodio de la serie Run BTS con los siete miembros del grupo K-pop, RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook.

Puedes ver el reality desde V Live (AQUÍ) y Weverse (AQUÍ).

Horarios para ver el reality.

Run BTS en Perú : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Run BTS en Brasil : 9.00 a. m.

: 9.00 a. m. Run BTS en Colombia : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Run BTS en Ecuador : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Run BTS en Bolivia : 8.00 a. m.

: 8.00 a. m. Run BTS en México : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Run BTS en Chile : 9.00 a. m.

: 9.00 a. m. Run BTS en Venezuela : 8.00 a. m.

: 8.00 a. m. Run BTS en Estados Unidos : 8.00 a. m.

: 8.00 a. m. Run BTS en Argentina : 9.00 a. m.

: 9.00 a. m. Run BTS en España: 2.00 p. m.

Póster promocional de Run BTS. Foto: Big Hit

15 de noviembre - Votación AAA 2020

Para esta fecha, se tiene planeado la clausura de las votaciones para los Asian Artist Awards.

Te invitamos a revisar nuestro artículo si todavía no sabes cómo votar en los AAA 2020.

Te dejamos dos tutoriales fáciles para que puedas votar en los AAA 2020. Foto: Composición Diario La República / Captura web site AAA

15 de noviembre - PCAs 2020

El mismo día se celebra una nuevo edición de los People’s Choice Awards 2020 (PCAs 2020), donde BTS se encuentra nominado en las categorías:

The music video 2020 (Mejor videoclip del año) por “Dynamite”

The album 2020 (Mejor álbum del año)

The song 2020 (Mejor canción del año)

The group (Mejor grupo del año).

BTS en los People's Choice Awards 2020. Foto: Captura Twitter

17 de noviembre - Votación AMAs 2020

Para los American Music Awards 2020, BTS se encuentra nominado en las siguientes categorías.

Favorite social artist awards

Favorite duo or group pop/rock

Te invitamos a revisar nuestro artículo si todavía no sabes cómo votar en los AMAs 2020.

Cómo votar por BTS en los American Music Awards 2020. Foto: Captura Twitter

20 de noviembre - lanzamiento de BE “Life goes on”

Para el estreno de “Life goes on” del álbum BE de BTS, los ARMY se han propuesto alcanzar los 100 millones de reproducciones en YouTube.

Asimismo, quieren superar los 7 millones de discos vendidos en todo el mundo.

BE “Life goes on” de BTS en Perú : 0.00 a. m.

: 0.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en Brasil : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en Colombia : 0.00 a. m.

: 0.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en Ecuador : 0.00 a. m.

: 0.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en Bolivia : 1.00 a. m.

: 1.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en México : 0.00 a. m.

: 0.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en Chile : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en Venezuela : 1.00 a. m.

: 1.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en Estados Unidos : 1.00 a. m.

: 1.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en Argentina : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. BE “Life goes on” de BTS en España: 7.00 a. m.

22 de noviembre - AMAs 2020

El 30 de octubre, Big Hit Entertainment informó que RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook de BTS realizarán la presentación de “Dynamite” y por primera vez el performance de “Life goes on” de su álbum BE en los American Music Awards 2020.

BTS en los American Music Awards 2020. Foto: Captura Twitter

