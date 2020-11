Among Pink 2: qué es y cómo se descargará la nueva versión del MOD inspirado en BLACKPINK

Ante el éxito rotundo y luego de que millones de fans de BLACKPINK alrededor del mundo incrementaran las búsquedas sobre cómo descargar el MOD de Among us, los creadores anunciaron que vienen trabajando en Among Pink 2, a través de su cuenta oficial en Twitter.

¿Qué es Among Pink 2?

Among Pink 2 es un nuevo paso que dieron los programadores debido a que Among us tuvo una nueva actualización y provocaba que los usuarios del MOD inspirado en BLACKPINK tuvieran problemas de acceso.

Este error motivó a los creadores a iniciar un proyecto, que esperan sean tan exitoso como la primera versión.

Este fue el anuncio en Twitter.

¿Cómo se descargará Among Pink 2?

Todavía no ha dado fecha de lanzamiento, pero muchos usuarios esperan que el proceso para descargar Among Pink 2 sea similar al primer juego.

Este fue el comentario que realizaron los programadores de videojuegos. “Ya que Among Us ha sido actualizado y nuestro MOD ya no funciona en la nueva versión, volveremos a subirlo agregando cosas nuevas a los mapas. Por favor tengan paciencia”.

Among Pink en iOS Apple

Para tristeza de miles de usuarios de iOS (Apple), las mentes detrás del MOD de Among us anunciaron que no será posible realizar una versión para estos servidores.

“Lamentablemente, la versión de Among Pink para iOS no podrá ser posible. Hemos trabajado en ella, pero es muy complicado de hacer”.

En este artículo iremos actualizando cualquier novedad anunciada desde las fuentes oficiales de Among Pink, MOD inspirado en el grupo K-pop, BLACKPINK.

