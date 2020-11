Esta semana se estrenan dos capítulos más de Tale of the nine tailed, drama que cuenta la leyenda oriental del zorro de nueve colas, pero adaptada a una romántica historia de amor entre Lee Dong Wook y Jo Bo Ah.

En el episodio 8, el protagonista optó por ir a rescatar primero a su hermano Kim Bum, quien estaba en medio de una lucha con unos zombies.

Por otro lado, Jo Bo Ah se encuentra a punto de volver a sufrir el accidente de tránsito junto a sus padres, mientras espera ser rescatada por Lee Dong Wook.

Esta regresión al pasado fue maniobrado por el Imoogi y ejecutado por una misteriosa chamana que transporta a sus víctimas al momento de sus vidas donde han enfrentado sus miedos.

Tráiler del capítulo 9 de Tale of the nine tailed

Según el adelanto del episodio 9, Lee Dong Wook continuará luchando para salvar a las dos personas más importantes en su vida.

Traducción al español del episodio

Lee Dong Wook: ¿Podrá salvarte de este inframundo?

¿Podrá salvarte de este inframundo? Jo Bo Ah: Estaba en la oficina hace un momento.

Estaba en la oficina hace un momento. Voz en off: No se deje intimidar y piense. ¿Qué es lo que más te asusta?

No se deje intimidar y piense. ¿Qué es lo que más te asusta? Kim Bum: Ser abandonado. ¡Nunca abandoné una vez!

Ser abandonado. ¡Nunca abandoné una vez! Voz en off : Yeon ya sabía a qué se enfrentaba.

: Yeon ya sabía a qué se enfrentaba. Jo Bo Ah: No estoy solo. Confío en Yeon.

No estoy solo. Confío en Yeon. Lee Dong Wook: Por favor. Espero no haber tomado la decisión equivocada.

Horario de transmisión de Tale of the nine tailed

Todos los miércoles y jueves se estrenan nuevos capítulos del drama también conocido como La historia del de nueve colas.

Tale of the nine tailed en Perú : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Tale of the nine tailed en Indonesia : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Tale of the nine tailed en Colombia : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Tale of the nine tailed en Tailandia : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Tale of the nine tailed en México : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Tale of the nine tailed en Filipinas : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Tale of the nine tailed en Chile : 10.30 a. m.

: 10.30 a. m. Tale of the nine tailed en Malasia : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Tale of the nine tailed en Argentina : 10.30 a.m.

: 10.30 a.m. Tale of the nine tailed en Estados Unidos : 10.30 a. m.

: 10.30 a. m. Tale of the nine tailed en España: 3.30 p. m.

¿Dónde ver los episodios 9 y 10 de Tale of the nine tailed con sub español?

Todos los miércoles y jueves, la plataforma Viki comparte nuevos capítulos subtitulados en español e inglés del drama, luego de un par de horas de la transmisión en vivo por tvN.

Ver Tale of the nine tailed en Viki gratis. Foto: web site Viki

Ver gratis Tale of the nine tailed

Si quieres ver gratis los capítulos de Tale of the nine tailed puedes hacerlo también desde Viki, ya que ofrece los primeros dos episodios sin costo.

Asimismo, puedes registrarte y recibir 7 días para disfrutar de todo el contenido de manera gratuita.

Posterior a este tiempo de prueba puedes elegir el plan que mejor te convenga o cancelar tu suscripción.

Desliza para ver más capturas del episodio 9 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

