Tale of the nine tailed: ver capítulos 9 y 10 del drama de Lee Dong Wook y Kim Bum

Esta semana se estrenan dos capítulos más de Tale of the nine tailed, drama que cuenta la leyenda oriental del zorro de nueve colas, pero adaptada a una romántica historia de amor entre Lee Dong Wook y Jo Bo Ah.

En el episodio 8, el protagonista optó por ir a rescatar primero a su hermano Kim Bum, quien estaba en medio de una lucha con unos zombies.

Por otro lado, Jo Bo Ah se encuentra a punto de volver a sufrir el accidente de tránsito junto a sus padres, mientras espera ser rescatada por Lee Dong Wook.

Esta regresión al pasado fue maniobrado por el Imoogi y ejecutado por una misteriosa chamana que transporta a sus víctimas al momento de sus vidas donde han enfrentado sus miedos.

Según el adelanto del episodio 9, Lee Dong Wook continuará luchando para salvar a las dos personas más importantes en su vida.

Traducción al español del episodio

Lee Dong Wook: Por favor. Espero no haber tomado la decisión equivocada.

Jo Bo Ah: No estoy solo. Confío en Yeon.

Voz en off : Yeon ya sabía a qué se enfrentaba.

Voz en off: No se deje intimidar y piense. ¿Qué es lo que más te asusta?

Todos los miércoles y jueves se estrenan nuevos capítulos del drama también conocido como La historia del de nueve colas.

Tale of the nine tailed en Perú: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Indonesia: 8.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Colombia: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Tailandia: 8.30 p. m.

Tale of the nine tailed en México: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Filipinas: 9.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Chile: 10.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Malasia: 9.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Argentina: 10.30 a.m.

Tale of the nine tailed en Estados Unidos: 10.30 a. m.