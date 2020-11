El 3 de noviembre, la agencia Jellyfish Entertainment confirmó que N, líder y bailarín principal de VIXX, no renovó contrato con la agencia tras su salida del servicio militar. Sin embargo, de forma similar a su compañero Ravi, él continuará promocionando con el grupo en caso se prepare un futuro comeback.

De acuerdo a su comunicado, el contrato exclusivo expiró el 31 de octubre. Aunque Cha Hakyeon decidió que lo mejor para su carrera era partir a otra agencia, “como miembro de VIXX por ocho años, tiene la intención de continuar trabajando con el grupo para futuros proyectos musicales”, explicó Jellyfish.

Previamente, el medio Sports DongA señaló que la nueva agencia de N sería 51K, que actualmente alberga a Taecyeon de 2PM y al actor So Ji Sub, pero todavía no hay un anuncio oficial de ello.

Tras la decisión de N, la situación contractual de los demás integrantes de VIXX es la siguiente: Ravi tiene ahora su propia compañía (GROOVL1N), mientras Leo, Ken y Hyuk permanecen con Jellyfish. Hongbin había renovado contrato en mayo del 2019, pero se retiró del grupo en agosto del 2020.

VIXX: alineación en el 2018. Ravi, Leo, Hongbin, N, Ken y Hyuk

VIXX: la carta de N

Algunos minutos después del anuncio en la prensa coreana, N publicó una extensa carta a mano donde agradece el apoyo de los fans (STARLIGHT) durante los 8 años de VIXX.

N de VIXX vía instagram. Foto: @achahakyeon

“Después de consideración y discusión con los miembros de VIXX, tomé la decisión de no proseguir con la renovación y firmar con una nueva agencia para seguir retándome profesionalmente. Lamento sorprenderles con noticias repentinas”, escribió.

Hakyeon también recordó con nostalgia algunos hitos de su carrera como el debut en el 2012, la fundación del fanclub, el primer concierto de VIXX, su primer win en Music Bank, entre otros.

“Un largo tiempo ha pasado, pero recuerdo vívidamente los momentos que estuvimos juntos como si fuera ayer. Aunque nunca fui perfecto, pude suplir mis fallas y sentirme acompañado porque STARLIGHT siempre estuvo allí. Fui afortunado por conocerles como N de VIXX y fui muy feliz en los últimos 8 años”.

Sobre el futuro del grupo, N se mostró optimista. “Cuando llegue el día en que podamos subir al escenario como VIXX, daré lo mejor de mí para hacerlo brillar”.

Puedes leer la publicación completa (en inglés) AQUÍ.

El último comeback que realizó VIXX fue en 2018 con “Scentist”. En el 2019, lanzaron el tema “Walkin” como sencillo previo al enlistamiento en el servicio militar de dos de sus integrantes.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.