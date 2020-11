Ambición, venganza, justicia. Los términos mencionados describen la intensidad de The Penthouse, el nuevo drama coreano de suspenso que se estrenó el pasado 26 de octubre por SBS. Solo bastaron unos minutos de su episodio piloto para dejar sorprendidos a los televidentes, quienes lo comparan con el polémico drama del 2019 Sky Castle.

The Penthouse toma como centro a un complejo de viviendas de 100 pisos de nombre Hera Palace, que simboliza el máximo estatus de la nación. Agobiada por el pasado y las limitaciones que sufrió por gente poderosa, una mujer decide hacer hasta lo imposible para ingresar en la alta sociedad y que su hija tenga éxito.

La historia es desarrollada por tres actrices: Lee Ji Ah, Eugene y Kim So Yeon. La última de ellas vuelve a interpretar el arquetipo de villana después de 20 años del memorable rol que la llevó a la fama.

En el 2000, Kim So Yeon encarnó a la ambiciosa reportera Heon Young Mi para el drama Todo sobre Eva, el cual no solo fue un éxito local (con más de 45 puntos de rating en Corea del sur) sino que tuvo gran aceptación en sus transmisiones internacionales.

Kim So Yeon en Todo sobre Eva (2020). Foto: captura MBC

Aunque el proyecto se convirtió en un hito de su carrera, también le trajo problemas como actriz. La industria la estaba encasillando en personajes fríos y oscuros, aunque apenas había cumplido los 20 años. La razón era su apariencia física, pues por los rasgos de su rostro también aparentaba mayor edad.

Luego de un hiatus de tres años por falta de ofertas, resurgió con la serie Iris (2009) y, finalmente, rompió el molde con el rol de Ma Hye Ri en la comedia romántica Prosecutor Princess.

“Tuve muchas críticas negativas después de Todo sobre Eva, la gente decía que era pretenciosa y me lastimó tanto que evité hacer entrevistas en video por mucho tiempo (...). Por eso estoy agradecida con Ma Hye Ri. Pude comenzar de nuevo y no conseguir solo un tipo de personaje. Sé que, incluso si regreso a interpretarlos, la gente sabrá que es actuación y no mi verdadero yo”, comentó para 10Asia en el 2010.

Pasaron otros 10 años para que Kim So Yeon encontrara a la villana perfecta. “Estaba esperando por un rol tan intenso”, declaró sobre su nuevo personaje Cheon So Jin en Penthouse.

Kim So Yeon en The Penthouse (2020). Foto: captura SBS

KIm So Yeon para The Penthouse (2020). Foto: SBS

Cheon So Jin es una mujer nacida en cuna de oro, 'una perfecta prima donna’ en todos los sentidos, pues es una cantante de ópera con una personalidad arrogante y presuntuosa. En su juventud, no tuvo reparos en herir a alguien que amenazaba ser más talentosa que ella.

Para los televidentes, las expresiones faciales de Kim So Yeon podrían traer recuerdos del pasado, aunque es evidente que la experiencia de la actriz hace que su interpretación sea más sólida.

“Es un personaje con color y confianza, pero también tiene momentos en el que refleja su inseguridad. Traté de usar varios tonos y gestos para ofrecer expresiones variadas”, explicó en la conferencia de prensa del drama.

“Es verdad que hay cierta presión, pero también es emocionante. La meta es que, tal como las personas recuerdan a la villana Heo Young Mi, en el futuro puedan evocar a Cheon So Jin al pensar en mujeres malvadas”, concluyó.

The Penthouse se emite cada lunes y martes por SBS. El 2 de noviembre libera su tercer capítulo. Para el público internacional, está disponible en Viki Plus / Kocowa, con subtítulos al español.

