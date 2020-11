“Minimal warm” de Chanyeol: idol de EXO es tendencia con el OST final de webtoon She is my type

Con el recién estrenado tema “Minimal warm", Chanyeol, de EXO, se ha posicionado entre lo más comentado en Twitter a nivel global en las últimas horas del domingo 1 de noviembre KST.

La canción OST final del webtoon She is my type, interpretada por la estrella del K-pop, fue liberada el primer día del mes a las 6.00 p. m. KTS por TOON STUDIO.

Semanas atrás, el famoso coreano de 28 años había sido anunciado en el lineup de artistas colaboradores para la banda sonora de la serie creada por Roseong, el rotundo éxito del sitio Daum con una calificación de 9,9 y más de 200 millones de visitas.

Las altas expectativas aumentaron cuando confirmaron que la colaboración acompañaría el cierre de la romántica historia, curiosamente protagonizada por el personaje que tiene el mismo nombre que el talentoso artista de SM Entertainment.

“Minimal warm” en Twitter

#MinimalWarmByLOEY destacó en el quinto lugar del Top 5 de las tendencias mundiales de Twitter para las 10 p. m. del 1 de noviembre KST y figuró en la tercera ubicación entre los hashtags más tuiteados en el rango de las últimas 24 horas.

Cabe resaltar que LOEY es otro nombre artístico de la estrella surcoreana Park Chan Yeol.

En Perú, en ese mismo momento (8.00 a. m., según zona horaria) #6시_찬열_minimal_warm dominaba la cima. De forma posterior, descendió mientras escala posiciones #MinimalWarmByLOEY.

Letra en español de “Minimal warm”, de Chanyeol

Previamente, anunciaron que la letra retrataría los sentimientos románticos del personaje Chanyeol hacia la figura femenina principal, Haedam.

Gracias al trabajo de los fans, puedes apreciar el significado completo según la traducción al español.

Ver MV “Minimal warm” en YouTube

“Minimal warm” no cuenta con video musical, pero para beneplácito de los fans TOON STUDIO liberó versiones completa del formato audio y un live con el intérprete Chanyeol.

