Doyoung de NCT debutará como actor protagonista en The curious stalker

Fans de NCT celebran el próximo debut de Doyoung como actor de televisión. El vocalista de 24 años tendrá su primer rol en los dramas como el protagonista de The curious stalker, un estudiante que puede ver el futuro.

Este es un K-drama de fantasía que aborda el crecimiento emocional de los personajes y un punto clave para la trama será la cafetería. De allí de que The curious stalker funcione como la tercera temporada de las series Late night cafe de MBC que se emitió en febrero.

El personaje de Doyoung es Son Ji Woo, un estudiante de preparatoria con excelentes calificaciones y destacable personalidad. Sin embargo, experimenta sentimientos encontrados por la muerte de su madre y la posibilidad de enamorarse.

De acuerdo al reporte de HeraldPop, The curious stalker programa su emisión en la primera mitad del 2021. Se sabe que Shin Joo Hwan, quien actuó como barista en la primera temporada, también aparecerá en las dos siguientes entregas. Todavía se espera conocer a la protagonista femenina.

Midnight café primera temporada. Shin Joo Hwan. Foto: composición

Por otro lado, Doyoung es el tercer integrante del grupo K-pop NCT en tentar un lugar en la actuación. Le precedieron Jaemin (The way i hate you por JTBC) y Jaehyun, quien está en plena producción del drama Dear.M para KBS.

Asimismo, el vocalista de NCT no es el único famoso de su familia. El actor Gong Myung, integrante de 5urprise, es su hermano mayor. Algunos de sus trabajos más populares fueron Amor revolucionario y Be melodramatic.

Gong Myung (Kim Dong Hyun) y Dohyun de NCT. Foto: Instagram

