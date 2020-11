Lee Min Ho en YouTube: actor sale de paseo nocturno en su segundo videoblog

La estrella de K-dramas Lee Min Ho sigue engriendo a sus fans, pues este 1 de noviembre (en Corea del Sur) publicó un segundo videoblog en el canal de YouTube que estrenó solo un par de días atrás.

Con el título de Movielog N.° 2, el protagonista de The king: Eternal monarch prosigue con su proyecto de videos cotidianos en los que interviene como productor ejecutivo y director creativo bajo el canal Lee Min Ho Film.

Si la primera entrega mostró rápidamente la trayectoria del intérprete desde sus roles más antiguos a los más recientes, el segundo video lleva a los fans a acompañar al actor en una caminata nocturna.

Según las imágenes, Lee Min Ho sale de casa al acercarse la 1 de la madrugada y conduce en su automóvil hasta llegar a un espacio abierto donde puede trotar y ejercitarse. La canción que escucha en el trayecto es “How much more do I need” del artista indie Gogang. (Puedes ver su video musical AQUÍ).

Una anécdota que capturaron las cámaras es la reacción del actor al pasar por una casa que tenía un perro guardián. Los ladridos del can le tomaron por sorpresa.

Lee Min Ho en su segundo video de YouTube. Foto: captura

Por otro lado, el canal Lee Min Ho Film ha cruzado los 100.000 suscriptores según SocialBlade, cifra que lo califica para recibir el Silver Play Button (botón de plata) de YouTube.

Entre los actores coreanos, solo Park Seo Joon ha logrado recibir el siguiente nivel de reconocimiento que da YouTube a los creadores de contenido: el botón dorado por superar el millón de suscriptores.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.