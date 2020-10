La irresponsabilidad de algunos fans empañó el inicio del 2020 Korea Music Drive-in Festival (KMDF), uno de los primeros conciertos K-pop presenciales desde que inició la pandemia. El evento se había preparado para que los asistentes disfrutaran el espectáculo desde sus vehículos, pero algunos de ellos quebraron las reglas para ver más de cerca a sus artistas favoritos.

El line-up del festival se dividió en dos días, 31 de octubre y 1 de noviembre. El primero tuvo presentaciones de 32 actos de K-pop, entre los cuales figuraron NCT U, ASTRO, The Boyz, Momoland, (G)I-DLE, ATEEZ y más. Para la segunda fecha se privilegió a artistas de la escena indie local.

KMDF: Lineup del primer día de concierto. Foto: overlook

Debido a la pandemia, múltiples estrellas K-pop cancelaron sus giras para no arriesgar a sus fans con eventos que propician la aglomeración y en su lugar, comenzaron a preparar shows online. Al bajar la incidencia de casos en Corea del Sur, algunos eventos fueron implementando la asistencia presencial con aforo reducido.

Par el 2020 KMDF realizado en Incheon, los espectadores debían asistir en sus vehículos, cuatro personas por automóvil, y permanecer en el interior mientras dure el show.

Concierto KMDF desde sus automóviles. Foto: XSportNews

Aunque gran parte del evento del sábado 31 se concretó con normalidad, los internautas comenzaron a revelar el desorden que sobrepasó a los efectivos de seguridad. Para ciertos números musicales, los fans no dudaron en salir corriendo en dirección al escenario.

También se descubrió que fansites (fans dedicados a tomar fotos o videos de un grupo K-pop) habían subido a la carrocería de sus automóviles, lo que estaba prohibido por bloquear la correcta visibilidad de otros asistentes al show.

“Pueden escuchar a los del staff diciendo a la gente que baje. Incluso, tuvieron que parar el concierto por un momento después de Astro, porque la gente literalmente estaba junta al frente del escenario”, comentó una internauta @winsandwonders.

Imágenes captadas por Newsen también evidencian el momento cuando se interrumpió el show para pedir a la gente aglomerada que vuelvan a sus lugares.

Las críticas a los fanáticos no tardaron en llegar. “Eso no es apropiado, ¿estas personas no se dan cuenta de cómo pueden impactar a la reputación de sus artistas?”, “Parece que los conciertos de idols terminarán así. Sé que no es culpa de todos los fans, pero parece que todavía no están listos”, fueron algunos comentarios.

KMDF: fans rompen el distanciamiento en concierto K-pop. Foto: Twitter

