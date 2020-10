Llegó Halloween, época del año esperada por los fanáticos del K-pop, debido a que sus idols los sorprenden con terroríficos, graciosos y curiosos atuendos.

En este artículo iremos recopilando cómo se disfrazaron los principales artistas de grupos como, BTS, SEVENTEEN, NCT, GOT7, SUPER JUNIOR, ENHYPEN, ATEEZ, entre otros.

ATEEZ en Halloween

Este año; Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho de ATEEZ realizaron una versión Halloween performance de su tema “The black cat nero”.

Stray Kids en Halloween

Por su parte, los chicos de Stray Kids también hicieron lo suyo lanzando en YouTube su versión Halloween de “All in”.

Asimismo, I.N sorprendió al compartir sus fotos en Instagram disfrazado de Harley Quinn.

Y escribió como leyenda: “Bueno, sabes que haría cualquier cosa por ustedes (refiriéndose a sus fans)”.

A continuación, te dejamos las fotografías de los miembros de Stray Kids en Instagram.

Disfraz de Changbin de Stray Kids para Halloween. Foto: Instagram

Disfraz de Bangchan de Stray Kids para Halloween. Foto: Instagram

NCT (Way V) en Halloween

Aunque no fue para este 31 de octubre, pero si para el cumpleaños de Winwin, los miembros de Way V, sub unidad de NCT, sorprendieron a sus fans al disfrazarse de princesas de Disney.

Way V (NCT) en Halloween. Foto: @yesung1106

Incluso compartieron un video donde demostraron todo el carisma que poseen Kun, Ten, Lucas, Winwin, Xiaojun, Hendey y Yangyang.

También hicieron un dance versión de “Bad alive” vestidos de princesas de Disney.

ENHYPEN en Halloween

Por su parte, los siete miembros de ENHYPEN celebraron Halloween de manera anticipada el pasado 28 de octubre a través de un V Live, donde realizaron juegos propuestos por sus fans.

ENHYPEN en Halloween 2020. Foto: Be:lift

Heeseung como Ralph, el demoledor. Jay como piloto. Jake como Super Mario. Sunghoon como Pacman. Sunoo como Vanellope. Jungwoon como Aladdin. Ni-Ki como Harry.

Asimismo, compartieron un dance performance por Halloween de “Chamber 5”.

SUPER JUNIOR en Halloween

Shindong de SUPER JUNIOR sorprendió a sus ELF al realizar un cover de “Savege love” de Jason Derulo y BTS.

Por su parte, Yesung compartió un clip desde TikTok e Instagram luciendo como un personaje terrorífico.

También recordó el año que se disfrazó de Chucky.

Disfraz de Yesung de SUPER JUNIOR por Halloween. Foto: @yesung1106

GOT7 en Halloween

Bambam fue el primer miembro de GOT7 en realizar su publicación. “Feliz Halloween”, escribió en la leyenda de su fotografía.

Bambam de GOT7 y su post en Instagram por Halloween. Foto: @bambam1a

SEVENTEEN en Halloween

Aunque este año no se disfrazaron, los trece miembros de SEVENTEEN realizaron un en vivo por V Live donde compartieron algunas divertidas anécdotas para sus Carats.

BTS en Halloween

RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook de BTS no realizaron un video performance, pero si sorprendieron con sus disfraces de fantasmas.

