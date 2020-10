El K-drama Record of youth que llegó a su fin el 27 de octubre no solo fue el proyecto de despedida de Park Bo Gum antes del servicio militar, o el regreso a la televisión de la galardonada actriz Park So Dam. La producción de tvN también fue el reencuentro de dos intérpretes que habían compartido escena hace casi 30 años.

La premisa de Recuerdos de juventud es reflejar lo difícil que puede ser el cumplir un sueño de vida. Lidera la historia el joven Sa Hye Jun, aspirante a actor que no solo debe superar su falta de conexiones en la industria, sino el pesimismo de algunos miembros de su familia que le instan a desistir.

Record of youth: Ha Hee Ra y Park Bo Gum. Foto: Han Cinema

Los dos pilares que Hye Jun encuentra en casa son su abuelo y su mamá Sa Min Gi. Este último personaje es interpretado por Ha Hee Ra que está activa en la industria desde 1981.

Por otro lado, aparece la familia de Won Hae Hyo, mejor amigo de Sa Hye Jun, quienes tienen todos los recursos y conexiones para triunfar. La madre Kim Yi Young (Shin Ae Ra) también es un personaje clave, pues controla casi todas las actividades de su hijo para asegurar que sea exitoso.

Shin Ae Ra y Ha Hee Ra en Record of youth (2020). Foto: tvN

Como la madre de Hye Jun trabaja como empleada del hogar para la familia de Won Hae Hyo, las dos experimentadas actrices compartieron pantalla en gran parte de Record of youth.

Ambas, de 51 años en la actualidad, habían trabajado juntas interpretando a dos hermanas en el drama What is Love de 1991. Luego se convirtieron en estrellas juveniles de la época.

Shin Ae Ra y Ha Hee Ra con 22 años en el drama What is Love (1991). Foto: vía Huffington Post Kr

En declaraciones para StarNews, Shin Ae Ra dijo estar “muy feliz de reunirse con una gran amiga”.

“Cuando grabábamos What is love, ambas teníamos dificultades. Llorábamos, nos encontramos en el baño y nos hicimos amigas”, contó al medio coreano. “Luego no pudimos contactarnos seguido porque las actividades cambiaron y teníamos que cuidar a nuestras familias, pero fue bueno volvernos a ver”.

Ha Hee Ra y Shin Ae Ra en películas diferentes de 1994. Foto: vía Huffington Post Kr

Shin Ae Ra en Record of youth

Un dato curioso del casting de Shin Ae Ra es que primero le habían ofrecido ser la madre del protagonista; sin embargo, el otro personaje le pareció más atractivo por tener una personalidad tan distinta a la suya. “Quería probar algo diferente, entonces le dije al director y al guionista que me gustaría intentar ser la madre de Hae Hyo”, relató.

Sin embargo, poco después de cambiar su papel contrataron a Park Bo Gum como el actor principal del drama. “Mi hija es fan de Park Bo Gum, así que se lamentó de que yo haya rechazado ese personaje”.

Record of youth: familia de Won Hae Hyo. Foto: Instagram

