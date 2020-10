Los dobles de Lee Dong Wook y Kim Bum en Tale of the nine tailed se vuelven viral [VIDEO]

El drama Tailed of the mine tailed no solo atrapa a la audiencia por su interesante trama. La producción, la actuación de los protagonistas y todo lo que hay detrás de escena merecen ser reconocidos.

En uno de los últimos videos del detrás de cámara (Behind the scene) del drama compartidos por tvN, se pudo ver todo el despliegue de profesionales que cuidan cada detalle en las grabaciones.

Uno de los momentos que más curiosidad provocó entre los fanáticos de Tale of the mine tailed fue la participación de los dobles de Lee Dong Wook y Kim Bum para los cortes de peleas y maniobras con acrobacias.

No es que ambos actores sean dependientes de sus respaldos, sino que los ayudan a practicar durante las pausas de escenas.

La presencia de los dobles se dio durante el rodaje de la gran batalla que disputaron Lee Dong Wook y Kim Bum en medio del bosque (capítulo 5 de Tale of the mine tailed).

Aquí la escena de la pelea vista en el drama.

BTS de Tale of the mine tailed

En el detrás de cámaras del drama Tale of the mine tailed, se puede ver como los dobles de acción practican, junto a Lee Dong Wook y Kim Bum, las escenas que grabarán, especialmente, el enfrentamiento físico que tienen.

Los fanáticos de este K-drama quedaron sorprendidos y volvieron viral el video de la participación de los actores que reemplazan a los protagonistas de La historia del de nueve colas.

