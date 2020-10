BTS, “Life goes on” es el title track del álbum BE: spoilers y datos oficiales sobre el comeback

El 31 de octubre KST, Big Hit Entertainment confirmó que “Life goes on” es el title track de BE (deluxe edition), el nuevo álbum de BTS. Los fans ARMY de todo el mundo celebran en las redes sociales el nombre oficial de la nueva era de las superestrellas mientras ultiman los detalles para ‘romper la escena musical’ con el lanzamiento programado para el 20 de noviembre del 2020.

Sobre BE

El próximo disco coreano de BTS, tras Map of the soul: 7, ha sido anunciado como una producción única en la que los miembros han participado de lleno en todos los aspectos del proceso creativo, incluyendo el concepto, diseño y más.

En un primer vistazo oficial, el 20 de octubre se reveló una primera imagen teaser en la que se apreciaba a los integrantes en una sala brillante, rodeados por elementos musicales.

Para los fans, significó una representación de la calidad artística de lo que será BE.

Primera imagen oficial de BE, de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Datos oficiales sobre “Life goes on” y BE de BTS

En el comunicado de prensa que se sumó a la revelación del nombre de la canción principal, Big Hit compartió:

“El nuevo álbum transmite un mensaje de sanación al mundo al declarar: ‘Incluso frente a esta nueva normalidad, nuestra vida continúa. Refleja los pensamientos, emociones y cavilaciones más profundas de BTS, quienes han estado activamente involucrados en todos los aspectos del proceso creativo de este disco".

BTS en los BBMAs 2020. Foto: Big Hit

El spoiler y teorías sobre “Life goes on”

Tras el anuncio, ARMY se percató de que BTS brindó un gran spoiler del title track semanas atrás, a través del discurso que brindaron ante la ONU.

Como se recuerda, el septeto formó parte del evento organizado por la Unicef, en el marco de la 75ª Asamblea Anual de Naciones Unidas, donde el punto central fue la situación por la COVID-19.

Los famosos coreanos, liderados por RM, compartieron alentadores palabras para el mundo, pero fue la frase “life goes on, let’s live on” (la vida continúa, vivamos) la que resaltó y se convirtió en lema para sus fans.

Ahora se postula que el significado del conmovedor discurso guardaría relación con la canción del mismo nombre y el nuevo álbum BE.

Lanzamiento de BE

BE (deluxe edition) será publicado el viernes 20 de noviembre del 2020 a la medianoche EST (2.00 p. m. en Corea del Sur).

BTS en AMAs 2020

Adicionalmente, BTS realizará el debut televisivo de “Life goes on” en los 2020 American Music Awards (AMAs 2020). En dicho evento que se llevará a cabo el 22 de noviembre ET, los idols compiten en las categorías dúo o grupo favorito del rock o del pop, y artista social favorito.

