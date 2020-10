BTS en MTV VMAJ 2020: todos los ganadores y cómo votar por el mejor video del año

Los 2020 MTV Video Music Awards Japan (VMAJ 2020) revelaron a sus ganadores el 30 de octubre JST y BTS figuró en el listado con “Dynamite”. El MV del famoso grupo coreano ahora compite por la presea más importante de la premiación, cuyo resultado definido por el público mediante votación online será anunciado en la gala central.

BTS en imagen conceptual de BE, su próximo álbum de estudio. Foto: Big Hit Entertainment

Ganadores de MTV VMAJ 2020

Mejor video masculino de Japón : “Electric shock” de Kenshi Yonezu

: “Electric shock” de Kenshi Yonezu Mejor video masculino internacional : “Blinding lights” de The Weeknd

: “Blinding lights” de The Weeknd Mejor video femenino de Japón : “Naked heart” de Aimyon

: “Naked heart” de Aimyon Mejor video femenino internacional : “Break my heart” de Dua Lipa

: “Break my heart” de Dua Lipa Mejor video grupal de Japón : “I love...” de Official Hige Dandism

: “I love...” de Official Hige Dandism Mejor video grupal internacional: “Dynamite” de BTS

Mejor video de artista nuevo de Japón : “Koibito gokko” de Macaroni Enpitsu

: “Koibito gokko” de Macaroni Enpitsu Mejor video de artista nuevo internacional : “Say so” de Doja Cat

: “Say so” de Doja Cat Mejor video de rock : “Doron” de King Gnu

: “Doron” de King Gnu Mejor video alternativo : “Fly with me” de millennium parade

: “Fly with me” de millennium parade Mejor video pop : “Ashiato” de Little Glee Monster

: “Ashiato” de Little Glee Monster Mejor video R&B : “Nan nan” de Fujii Kaze

: “Nan nan” de Fujii Kaze Mejor video Hip-hop : “For the us who were once geniuses” de Creepy Nuts

: “For the us who were once geniuses” de Creepy Nuts Mejor video de baile : “Make you happy” de NiziU

: “Make you happy” de NiziU Mejor video de colaboración : “Play the world!” de LiSA con PABLO

: “Play the world!” de LiSA con PABLO Mejor video de dirección de arte : “One in a million” de GENERATION from EXILE TRIBE

: “One in a million” de GENERATION from EXILE TRIBE Mejor cinematografía : “Letters” de BiSH

: “Letters” de BiSH Mejor coreografía: “Youth horse” de Hinatazaka46

Mejor video del año de MTV VMAJ 2020

El ganador de la categoría al mejor video del año será revelado durante la trasmisión en vivo de los 2020 MTV Video Music Awards Japan.

¿Cuándo serán los VMAJ 2020?

Los VMAJ 2020 serán trasmitidos por MTV y Hulu el domingo 29 de noviembre, a partir de las 20.00 JST.

2020 MTV Video Music Awards Japan. Foto: @MTV_JAPAN

Votar por BTS en los VMAJ 2020

La dinámica para Best video of the year de 2020 MTV VMAJ es sencilla y aquí lo reproducimos con las respectivas especificaciones para que puedas apoyar a los famosos coreanos y su single “Dynamite”.

Paso 1. Entra al link de MTV VMAJ aquí y dirígete a la sección de votación.

Paso 2. Especificaciones.

-El voto determinará al mejor video del año.

-Periodo de votación: desde el viernes 30 de octubre a partir de las 12.00 JST hasta el viernes 13 de noviembre a las 23.50 JST.

-La votación está limitada a una vez por persona al día.

-Dale clic al botón para comenzar el sondeo.

Paso 3. Rellena el cuestionario. La primera pregunta es sobre tu sexo y te brindan las opciones para marcar, según mención: mujer y varón.

Paso 4. Pregunta referente a tu edad. Marca el rango en el que te encuentres.

Paso 5. La tercera pregunta es si miras MTV y las opciones son sí y no, según mención. Para continuar una vez respondiste, dale clic a la flecha ubicada en la esquina inferior.

Paso 6. Cuarta pregunta sobre el servicio mediante el cuál accedes a MTV. Aparece si confirmaste en la interrogación anterior.

Paro 7. En la pregunta concreta para elegir al mejor video del año según tu criterio, figuran 18 nominados. “Dynamite” de BTS es la sexta opción.

Paso 6. Una vez que elegiste a tu favorito, para continuar dale clic a la flecha ubicada en la parte inferior.

Tu voto será validado cuando te aparezca este aviso que recuerda que el ganador de la categoría será revelado en la gala central.

