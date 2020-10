Record of youth: Byun Woo Suk cuenta cómo fue trabajar con Park Bo Gum, Park So Dam y Shin Ae Ra

En conversación con los medios coreanos tras el final de Record of youth, Byun Woo Suk ha compartido reflexiones sobre su personaje y contó cómo fue su experiencia trabajando al lado de Park Bo Gum, Park So Dam y Shin Ae Ra, sus coestrellas con las que tuvo una estrecha relación en pantalla.

En el K-drama de tvN y Netflix, el intérprete de 29 años fue Won Hae Hyo, el mejor amigo del protagonista Sa Hye Joon desde la escuela primaria.

Byun Woo Suk fue Won Hae Hyo en Record of youth. Foto: BH Entertainment

Al inicio de la serie, Hae Hyo goza de fama creciente como modelo convertido en actor y se anticipa un futuro prometedor para él en el rubro, mientras que Hye Joon lucha por ganarse un lugar.

Sin embargo, pronto la situación se invierte y ello, sumado a los sentimientos románticos que desarrolla por Jeong Ha, la novia de su casi hermano, provocan en él un conflicto que deriva en el autodesprecio.

Imagen promocional de Record of youth. Foto: tvN

“Es alguien que tiene muchas emociones. El entorno y las emociones en el drama no fueron fáciles para mí. Había muchas cosas con las que podía identificarme, en términos de que mi personaje era un modelo convertido en actor, pero miré muchas referencias para comprender sus sentimientos que no eran tan fáciles para mí”, compartió sobre la figura que dividió la opinión de la audiencia.

Byun Woo Suk, Park So Dam y Park Bo Gum en escena de Record of youth. Foto: tvN

Byun Woo Seok contó que, aunque fue complicado, él siguió las recomendaciones del director Ahn Gil Ho para plasmar a Hae Hyo.

También reveló cuál, en su opinión, fue el sentimiento cúspide del rol: “Cada uno de sus afectos es importante, pero el crucial es cuando habla con su madre en el capítulo 13, y sus creencias se hacen añicos. Traté de desarrollar las emociones que condujeron a ese punto desde el principio".

Byun Woo Seok sobre Shin Ae Ra

Shin Ae Ra fue Kim Yi Young, la madre de Won Hae Hyo. Sobre su trabajo con la respetada actriz de 51 años, mencionó: “Me cuidó mucho mientras estábamos filmando, me dio muchos consejos y me enseñó la dirección en la que debería ir".

"Estoy agradecido con ella porque me prestó mucha atención fuera del set y me hizo sentir como su verdadero hijo”, agregó. Asimismo, reveló que al principio fue difícil porque es una gran senior de la industria para él; sin embargo, con su trato ella le hizo sentir cómodo.

Shin Ae Ra fue la madre de Byun Woo Suk en pantalla. Foto: composición La República @byeonwooseok

Byun Woo Seok sobre Park Bo Gum

Respecto a su coestrella en pantalla, aseguró: “Como todos saben, Park Bo Gum es muy considerado y amable, y es alguien que se sumerge muy profundamente en su actuación. Es excelente para expresar emociones. Aprendí mucho de él y era feliz cada vez que hablaba con él. Filmamos juntos como amigos cercanos”.

Según comparte, para retratar la relación de sus personajes, desde el inicio trabajó en acercarse a Bo Gum durante las ocasiones que comieron juntos. Él le brindó una respuesta afable y también le ayudó con sus líneas.

Byun Woo Seok y Park Bo Gum en escena inicial de Recuerdos de juventud. Foto: tvN

Byun Woo Seok sobre Park So Dam

Por último, sobre la estrella femenina, aseveró: "Estar en el set todavía me resulta desconocido porque no tengo mucha experiencia, pero Park So Dam hizo que se sintiera cómodo para mí, así que pude filmar con éxito”.

Byun Woo Seok, Park So Dam, Shin Dong Mi y Park Bo Gum en detrás de escena del K-drama. Foto: @sodam_park_0908

El drama Record of youth culminó el 27 de setiembre luego de 8 exitosas semanas de emisión. Tras ello, Byun Woo Seok se dedica de lleno al rodaje de su próxima película Soulmate.