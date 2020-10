Kim Bum agradece a Lee Min Ho sorpresa que recibió en el set de Tale of the nine tailed

Kim Bum ha compartido con sus fans la grata sorpresa que recibió por parte de Lee Min Ho en el set del drama The tale of the nine tailed.

El 28 de octubre, el ‘second lead’ del K-drama en emisión publicó en su Instagram oficial un juego de fotografías de él mismo al lado de un camión de café enviado por su coestrella de Boys over flowers.

Kim Bum en Instagram respecto al regalo de Lee Min Ho. Foto: captura @k.kbeom

En la leyenda del post que contiene las tomas, agradeció a quien llamó "‘hyung’ (hermano mayor), amigo de toda la vida y compañero de trabajo” e hizo una referencia a su personaje en Tale of the nine tailed, Lee Yeon, y a Lee Goon, interpretado por Lee Min Ho en The king: Eternal monarch.

El regalo estuvo decorado con coloridos carteles e imágenes de Kim Bum, el actor antagonista de Lee Dong Wook en la serie de tvN. Uno de los ‘banners’ referenció una representativa frase de un reciente capítulo: “¡Acabamos de sincerarnos ahora! Toma una copa con Bum”.

Kim Bum mostrando el regalo de Lee Min Ho. Foto: composición La República / @k.kbeom

Otro contuvo un mensaje de Lee Min Ho para quienes hacen posible La historia del de nueve colas (por su título en español): “Para los actores y el personal, ¡disfruten y ganen fuerza! Por favor, cuiden de Bum”.

La publicación original actualmente recopila más de 483.000 comentarios y 10.000 ‘me gusta’. Puedes entrar directamente desde este enlace.

Kim Bum y Lee Min Ho en Boys over flowers

Kim Bum y Lee Min Ho trabajaron juntos en Boys over flowers, drama del 2009 gracias al cual su fama se extendió a nivel global. En el romance juvenil coreano inspirado en el manga japonés Hana yori dango interpretaron, respectivamente, a los F4 Yi Jeong y Jun Pyo.