Cuarta semana de emisión de Tale of the nine tailed y continúa liderando en el rating. Esta semana se estrenarán los capítulos 7 y 8, y aquí te contaremos todo lo que debes de saber sobre esta popular producción.

En el nuevo episodio, veremos cómo se desarrolla la relación entre Lee Dong Wook y Jo Bo Ah. También veremos cómo Kim Bum planea una alianza con el Imoogi para derrotar a su hermano.

Captura del episodio 7 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

¿Dónde ver los capítulos 5 y 6 de La historia del de nueve colas con sub español?

Para tristeza de muchos fans de este género, este drama no es transmitido en Netflix, pero sí a través de Viki, plataforma de contenido asiático legal.

Ni bien termina la emisión del capítulo del drama también conocido como, La historia del de nueve colas, un equipo de la plataforma streaming subtitula en español.

Horario de transmisión de La historia del de nueve colas

Los estrenos de episodios nuevos de Tale of the nine tailed son todos los miércoles y jueves a las 10.30 p. m. (KST).

Tale of the nine tailed en Perú : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Tale of the nine tailed en Indonesia : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Tale of the nine tailed en Colombia : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Tale of the nine tailed en Tailandia : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Tale of the nine tailed en México : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Tale of the nine tailed en Filipinas : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Tale of the nine tailed en Chile : 10.30 a. m.

: 10.30 a. m. Tale of the nine tailed en Malasia : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Tale of the nine tailed en Argentina : 10.30 a.m.

: 10.30 a.m. Tale of the nine tailed en Estados Unidos : 10.30 a. m.

: 10.30 a. m. Tale of the nine tailed en España: 3.30 p. m.

Ver gratis Tale of the nine tailed

Si te gusta Tale of the nine tailed y no sabes cómo verlo de manera gratuita y segura, puedes hacerlo visitando el porta de Viki. Esta plataforma streaming te ofrecerá los dos primeros episodios completamente gratis.

Asimismo, puedes acceder a una suscripción de 7 días gratis para ver todo su contenido, posterior al periodo de prueba deberá elegir el plan que mejor le convenga o cancelar su inscripción.

Ver Tale of nine tailed gratis en Viki. Foto: Captura web de Viki

Tráiler del ep. 7 de Tale of the nine tailed

