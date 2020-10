Himchan, ex B.A.P, pide perdón luego de ocasionar accidente por conducir ebrio

El 27 de octubre, el famoso coreano Himchan se pronunció tras haber provocado un accidente por conducir en estado de ebriedad la noche anterior.

Conforme reportaron los medios locales, el exrapero del disuelto grupo K-pop B.A.P colisionó contra las barandillas próximas al cruce de Hakdong en Dosan Road, Gangnam, al promediar las 11.30 p. m. del 26 de octubre.

Himchan, exrapero de B.A.P. Foto: TS

La autoridades de la comisaría del distrito de Seúl declararon que ficharon a la celebridad de 30 años por violar las leyes de conducción, según Soompi. Dicho medio afirmó también que, al momento de ser descubierto por la policía, “su contenido de alcohol en la sangre era lo suficientemente alto como para que le suspendieran la licencia de conducir”.

Compartimos la traducción completa del pronunciamiento de Kim Him Chan respecto a su conducta y el accidente que, afortunadamente, no cobró víctimas.

"Hola, soy Himchan.

Primero, me disculpo sinceramente con mis fans por transmitir malas noticias.

Una vez más, me disculpo profundamente por causar una controversia a través del accidente por conducir ebrio que ocurrió ayer. Estoy reflexionando profundamente sobre haber decepcionado al público con un incidente inapropiado y vergonzoso.

Me arrepiento de conducir en estado de ebriedad y reflexiono sobre ello, y participaré seriamente en una investigación policial si es necesario en el futuro. Además, de hoy en adelante, viviré mi vida con autocontrol y autorreflexión.

Me disculpo de nuevo por causar preocupación y angustia a mis fans que siempre me apoyaron y amaron. Conducir en estado de ebriedad es algo que nunca se debe hacer, y debo asumir la responsabilidad por eso. Me disculpo sinceramente de nuevo por causar preocupación a muchas personas con este vergonzoso incidente.

Lo siento".

¿Quién es Himchan, ex B.A.P?

Himchan es un cantante, rapero y MC coreano de 30 años (edad internacional).

Formó parte de B.A.P desde el debut de la boyband en 2012 hasta la finalización del contrato con TS, en 2019, y el 25 de octubre del 2020 debutó como solista con el lanzamiento de su sencillo “Reason of my life”.

Actualmente, enfrenta un juicio por, presuntamente, cometer un acto indecente por compulsión contra una mujer. La octava etapa del referido proceso se llevará a cabo el 18 de noviembre del 2020 en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.