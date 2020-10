SUPER JUNIOR lanzará décimo álbum y single “The melody” por el 15 aniversario de su debut [HORARIOS]

Tras una larga espera, el 26 de octubre Label SJ confirmó el material musical que SUPER JUNIOR lanzará con motivo del 15 aniversario de su debut.

Se trata de su décimo álbum de estudio, que llegará en diciembre, y un prelanzamiento del mismo, “The melody”, que coincidirá con la fecha exacta en la que conmemoran un año más de carrera. En este artículo te contamos lo que se sabe sobre los estrenos, incluyendo los respectivos horarios.

Eunhyuk, Leeteuk, Kyuhyun, Heechul, Siwon, Shindong, Donghae, Ryeowook y Yesung, miembros activos de SUPER JUNIOR. Foto: SM

15 aniversario de SUPER JUNIOR

El 6 de noviembre del 2005, la boyband debutó bajo la firma SM Entertainment como SUPER JUNIOR05, un proyecto en el que los miembros se graduarían regularmente para dar paso a nuevos idols que conformarían próximas generaciones.

Para su lanzamiento, los 12 integrantes originales promocionaron el single “TWINS (Knock out)". Al siguiente mes lanzaron el álbum completo SuperJunior05 (Twins) y, de manera posterior, presentaron la colaboración con TVXQ “Show me your love”, y el segundo título principal del disco, “Miracle”.

Tras la respuesta positiva por parte del público hacia la alineación, en 2006 SM abandonó el sistema de graduación, pero antes, ingresó al último miembro oficial.

De esta manera, Hangeng, Kibum, Kangin, Sungmin, Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun pasaron a ser el SUPER JUNIOR definitivo. Los artistas Zhoumi y Henry Lau se sumaron posteriormente a la subunidad china SUPER JUNIOR-M.

Aunque la banda sufrió la salida de varios miembros a lo largo del camino en su ascenso hasta convertirse en íconos del K-pop, este 6 de noviembre un gran sector del fandom ELF (Everlasting friends) planea honrar a los artistas que, para ellos, siempre integrarán el OT15.

Fanmeeting de SUPER JUNIOR

El 7 de noviembre, SUPER JUNIOR celebrará un fanmeeting con motivo del 15 aniversario de su debut. En esta nota podrás encontrar los detalles sobre el evento especial online que se realizará vía Naver y V Live.

Primera imagen promocional del 15 aniversario de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ

Décimo álbum de estudio de SUPER JUNIOR

El nuevo material discográfico de Suju marca su regreso grupal desde la publicación, en enero del 2020, de TIMELESS, el repackage del noveno álbum de estudio Time slip (2019).

El nombre y el día exacto el lanzamiento, programado para diciembre del 2020, será confirmado en los próximos días.

Imagen grupal de TIMELESS. Foto: Label SJ

“To us (The melody)” de SUPER JUNIOR

El viernes 6 de noviembre, a las 6 p. m. KST, los famosos coreanos presentarán la canción “The melody” y su respectivo MV en YouTube. Dicha publicación será el prelanzamiento del próximo álbum de larga duración.

Compartimos aquí los horarios por país para el anticipado estreno.

Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en El Salvador : 3.00 a. m.

: 3.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en Perú : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en Colombia : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en Ecuador : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en México : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en Bolivia : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en Venezuela : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en Estados Unidos : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en Chile : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en Brasil : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en Argentina : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Estreno de “The melody” de SUPER JUNIOR en España: 11.00 a. m.

SUPER JUNIOR, en 2019. Foto: @siwonchoi

