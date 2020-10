La reaparición de Song Joong Ki da que hablar en las comunidades en línea. El famoso actor de doramas fue captado mientras grababa su nuevo drama Vincenzo, proyecto que se estrenará en el 2021.

El nuevo reto del galán coreano es darle vida al abogado italiano, de ascendencia coreana, Vincenzo Cassano. Este tiene vínculos con la mafia y una forma particular de hacer justicia que los televidentes podrán conocer en la ‘comedia negra’ producida por tvN.

Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin y Ok Taecyeon confirman papeles en el próximo drama de tvN, Vincenzo. Crédito: fotocomposición

Como se recuerda, otros actores que lo acompañarán son Jeon Yeo Bin y Ok Taecyeon. Yeo Bin será la abogada Hong Cha Young, aliada de Vincenzo, mientras que el idol de 2PM será el antagonista Jang Jun Woo.

Debido al oficio de su personaje, Song Joong Ki lucirá traje y corbata, look que ha emocionado a las fanáticas del protagonista de Descendants of the sun. En las fotos que circulan en TheQoo, el actor lleva el cabello perfectamente arreglado mientras conversa con el staff de producción.

Song Joong Ki en grabaciones de Vincenzo. Foto: theQoo

Song Joong Ki en grabaciones de Vincenzo. Foto: theQoo

Song Joong Ki en grabaciones de Vincenzo. Foto: theQoo

La figura de la actuación coreana vuelve a trabajar en un drama después de pasar una temporada concentrado en proyectos cinematográficos. Este 2020 debía estrenar Space Sweepers, cinta que tuvo que suspender su proyección en salas y que ahora negocia su lanzamiento por streaming.

El otro proyecto pendiente de Song Joong Ki es la película Bogotá, la cual estaba en pleno rodaje en Colombia cuando se desató la pandemia. Por la seguridad del staff, todos regresaron a Corea del Sur y desde entonces no hay novedades sobre la reprogramación de las grabaciones.

