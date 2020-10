AMAs 2020: cómo votar por BTS, EXO y NCT 127 en los American Music Awards

El lunes 26 de octubre, se reveló la lista de nominados a los American Music Awards 2020. Esta es una premiación que elige a sus ganadores por la votación del público, por lo que aquí te contamos cómo apoyar a tus artistas favoritos.

Entre las múltiples categorías de los AMAs 2020, los representantes del pop coreano figuran en la competencia por el premio al artista social favorito. Los elegidos son BTS, EXO y NCT 127 debido a las interacciones en redes sociales que acumularon en el periodo de evaluación (27 de setiembre de 2019 al 24 de setiembre de 2020).

Por otro lado, BTS también compite como dúo o grupo favorito de pop/rock. En esta categoría, ARMY medirá sus votos con los fans de los Jonas Brothers y Maroon 5.

Cabe añadir que los fans esperaban alguna mención adicional para BTS debido al éxito de la canción “Dynamite” en los charts de ventas estadounidenses; sin embargo, esto no se reflejó en la lista final de nominados.

Nominaciones de los AMAs 2020

Favorite social artist award

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Favorite duo or group pop/rock

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

¿Cuándo se realizarán los AMAs 2020?

La ceremonia de los 2020 American Music Awards se realizará el domingo 22 de noviembre de 8.00 p. m. a 11.00 p. m. (EST) y se transmitirá por ABC.

¿Cómo votar por BTS, EXO o NCT en los AMAs 2020?

La votación en los American Music Awards está abierta hasta el 16 de noviembre, 3:00 p. m. (ET). Los que acumulen más votos en su respectiva categoría serán acreedores al premio.

Existen dos formas de apoyar a tu artista favorito: por Twitter o por la web de los AMAs.

Votaciones de los AMAs en Twitter

Para participar a través de Twitter, el perfil debe ser público durante el periodo de votación. Según las reglas y restricciones, solo se cuenta un máximo de 10 tuits/votos por categoría al día. Por otro lado, los retuits al formato válido también cuentan como votos.

Formato: I’m voting for ARTISTA for CATEGORÍA at the #AMAs.

La etiqueta al artista no está especificada en las reglas, pero se puede añadir para agregar puntos en el social chart de Billboard.

Votaciones de los AMAs en web

Ingresa a la página de votación ( AQUÍ ).

Inicia sesión y asocia tu cuenta de Facebook o Twitter.

Dirígete a la categoría deseada y confirma tu voto.

Solo puedes votar un máximo de 10 veces al día por cada categoría por día y cuenta.

Votación en web de los American Music Awards 2020. Foto: captura

