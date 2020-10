Nam Da Reum, el actor infantil de Boys Over Flowers que conmueve en el drama Start Up

A sus 18 años, Nam Da Reum es una de las jóvenes promesas de la actuación coreana. Actualmente aparece en el drama Start up de tvN y su performance como Ha Ji Pyeong dejó claro el talento que posee frente a las cámaras.

Pero todo comenzó en el 2009, cuando Nam Da Reum solo tenía 7 años y fue parte del elenco de Boys over flowers, el drama más famoso de su época. Su personaje fue la versión infantil de Yoon Ji Ho, el second lead que era interpretado por Kim Hyun Joong.

Nam Da Reum en Boys over flowers. Foto: composición LR

Tras ello apareció consistentemente en al menos tres dramas por año, con papeles cortos en los flashbacks que explican las historias de los protagonistas. Su siguiente proyecto memorable fue Pinocchio (2014), donde le tocó nuevamente un rol clave para el desarrollo dramático de la narración.

A sus 12 años, Nam Da Reum encarnó al pequeño Ki Ha Myung, hijo de un bombero que pasa por una tragedia y luego asume la identidad de Choi Dal Po. La versión adulta fue interpretada por Lee Jong Suk.

Nam Da Reum en Pinocchio

En el 2017, uno de sus cuatro proyectos fue While you were sleeping, donde una vez más interpretó a un joven Lee Jung Suk en el personaje de Jung Jae Chan. Para esta grabación Nam Da Reum tenía 15 años.

Otro K-drama de Nam Da Reum fue Come and Hug Me y esta vez fue la versión juvenil del actor Jang Ki Yong. Su personaje mostraba un gran dilema pues su papá (un psicópata) asesinó a los padres de Jae Yi, la joven que amaba en la escuela.

Jang Ki Yong y Nam Da Reum en Kdrama Come and Hug Me. Foto: channelKr

Por otro lado, en el 2019 tuvo uno de los roles principales en Beautiful World de JTBC. El drama trata de un adolescente que se ve afectado gravemente por un episodio de agresión escolar y su familia decide buscar a los responsables clamando justicia.

Nam Da Reum en Beautiful world. Foto: JTBC

