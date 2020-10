Una nueva anécdota fue revelada de Tale of the nine tailed. En el detrás de cámaras, se captó la reacción que tuvo Lee Dong Wook a la romántica escena con Jo Bo Ah.

Escena del beso entre Lee Dong Wook y Jo Bo Ah en Tale of the nine tailed. Foto: KINGKONG by STARSHIP

El episodio 7 del drama de tvN mostró cómo Lee Yeon dio un beso a Ji Ah luego de que la viera usando un ‘hanbok’ y le recordara a su primer amor.

Como se sabe, Lee Dong Wook ya descubrió que Jo Bo Ah es la reencarnación de la mujer que amó cuando era un Gumiho de montaña.

Esta tierna escena conmovió a toda la audiencia y recién se pudo ver cómo fue grabado el beso entre ambos actores.

Aquí el extracto del capítulo 5 del drama Tale of the nine tailed.

Según las imágenes del detrás de cámaras luego de grabar el beso entre Lee Dong Wook y Jo Bo Ah, el actor sonrió nervioso, se tocó el rostro ruborizado al ver la escena en los monitores de la producción.

Aquí puedes ver el video completo compartido por King Kong Entertainment.

Traíle ep. 7 de Tale of the nine tailed

Mientras tanto, no te pierdas los capítulos de estreno de Tale of the nine tailed, todos los miércoles y jueves a las 10.30 p. m. (KST) por tvN y para el público internacional por Viki a las 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed, últimas noticias:

Kim Bum ‘enseña a pelear’ a Kim Yong Ji durante rodaje de Tale of the nine tailed [VIDEOS]

Tale of the nine tailed: ver tráiler del capítulo 7 del drama de Lee Dong Wook y Kim Bum [VIDEOS]

Tale of the nine tailed: las comparaciones con Crepúsculo, Goblin y otras curiosidades del K-drama

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete https://larepublica.pe/newsletter/ al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.