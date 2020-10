Un juego creado por fans para fans de BLACKPINK. Among Pink es un MOD (de Among us) generado por Víctor Martínez, y ha causado gran impacto en las redes sociales desde su lanzamiento.

El hashtag #AmongPinkInYourArea se volvió tendencia mundial en Twitter desde su lanzamiento el 23 de octubre.

Así luce el inicio del juego Among Pink. Foto: @Amongpinkgame

A continuación, compartiremos los tutoriales para descargar e instalar el MOD de Among us (para PC, Steam, Android y iOS).

¿Cómo descargar gratis Among Pink?

Puedes hacerlos desde los siguientes enlaces:

Among Pink para PC-Steam ► AQUÍ

Among Pink para PC ►AQUÍ

Among Pink para Android ► AQUÍ

Among Pink para iOS o Apple

Víctor Martínez, creador del MOD Among us con temática de BLACKPINK, anunció que en los próximos días estará lanzando esta versión para iOS o Apple.

Among Pink en iOS o Apple. Foto: @Amongpinkgame

¿Cómo instalar gratis Among Pink?

Las instrucciones para instalar Among Pink deberán seguirse dependiendo del servidor que hayas elegido.

Desde la cuenta en Twitter, @Amongpinkgame, el programador del juego, dejó dos tutoriales para celular y computadora. Asimismo, se encuentra disponible en idiomas español e inglés.

Dato adicional: Debe de contar con un buen porcentaje de espacio en su celular o computadora. Por recomendación de algunos usuarios, incluso, mayor al peso del MOD.

Pasos para instalar Among Pink en celulares o computadoras. Foto: @Amongpinkgame

Puedes ver el post original AQUÍ

Cabe mencionar que, el juego es completamente gratis y las regalías que se puedan recaudar van directamente para los creadores de Among us.

Aquí algunas reacciones de los fans.

Comentarios de BLINK sobre Among Pink. Foto: Captura Twitter

BLACKPINK, últimas noticias:

